Умелый подход: Наталья Водянова учит сочетать несочетаемые вещи в одном образе

На этой неделе у него был день рождения, по случаю которого Наталья опубликовала несколько трогательных постов в соцсети. В семье российской супермодели поздравляли и ее младшего сына, двухлетнего Романа, который родился 4 июня, как и его папа.