Умелый подход: Наталья Водянова учит сочетать несочетаемые вещи в одном образе 

Водянова надела нежно-розовое полуспортивное мини-платье французского бренда Lacoste. Дополнением к платью стали серебряные, на низком каблуке, туфли принцессы" с декоративным бантиком, расписанная сумка из коллекции Джеффа Кунса для Louis Vuitton, а также небольшая шляпка.
На этой неделе у него был день рождения, по случаю которого Наталья опубликовала несколько трогательных постов в соцсети. В семье российской супермодели поздравляли и ее младшего сына, двухлетнего Романа, который родился 4 июня, как и его папа.
Напомним, на проходящем турнире "Ролан Гаррос" звучали имена и других россиянок, но уже на корте. Среди участниц чемпионата были Мария Шарапова, Дарья Касаткина и другие наши соотечественницы.