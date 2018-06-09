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Умелый подход: Наталья Водянова учит сочетать несочетаемые вещи в одном образе
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Умелый подход: Наталья Водянова учит сочетать несочетаемые вещи в одном образе 

Grazia 2 часа назад
Фото: Grazia
Водянова надела нежно-розовое полуспортивное мини-платье французского бренда Lacoste. Дополнением к платью стали серебряные, на низком каблуке, туфли принцессы" с декоративным бантиком, расписанная сумка из коллекции Джеффа Кунса для Louis Vuitton, а также небольшая шляпка.
На этой неделе у него был день рождения, по случаю которого Наталья опубликовала несколько трогательных постов в соцсети. В семье российской супермодели поздравляли и ее младшего сына, двухлетнего Романа, который родился 4 июня, как и его папа.
Напомним, на проходящем турнире "Ролан Гаррос" звучали имена и других россиянок, но уже на корте. Среди участниц чемпионата были Мария Шарапова, Дарья Касаткина и другие наши соотечественницы.
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