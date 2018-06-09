Самые нелепые наряды звезд ever

Рианна в Comme des Garçons на Met Gala 2017

Ежегодное событие в Нью-Йоркском Институте славится необычными тематическими звездными мероприятиями. Стараясь соответствовать теме бала, знаменитости часто напрочь забывают о не только о чувстве стиля, но и о здравом смысле.

Рианна, например, в 2017 году пыталась проявить чудеса экстравагантности, но почти не удивила поклонников своим платьем Comme des Garçons из предыдущей коллекции бренда. И хотя Рири в этом образе выглядела уверенной, наряд больше походил на наспех сшитые разноцветные носки.

Charli XCX на NME Awards 2015

На премию NME Awards 2015 певица, похоже, просто забыла надеть платье. Для выхода она выбрала ночную сорочку, а сверху на нее накинула пятнистую шубку. Несмотря на всю нелепость образа, звезда считала, что выглядит безупречно. Кстати, на той премии она даже выиграла награду за песню Fancy.

Мадонна на GLAAD Media Awards 2013

Когда поп-диве надоедает носить привычные «трусы на выход», она надевает что-то более обыденное. Любительница эпатажа на ЛГБТ-премию в области медиа пришла в костюме бойскаута. Не забыла даже про фирменные значки и шляпу.

Никки Минаж MTV VMA 2011

Артистка славится своей любовью к эпатажу. Для премии MTV VMA в 2011 году певице, кажется, пришлось ограбить игрушечный магазин. За обилием розовых рюш, металлических деталей и необычных аксессуаров фанатам было очень сложно разглядеть настоящую Никки.