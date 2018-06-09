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Айза Анохина, Анжелика Каширина и Ассоль на вечеринке Pinko #StartWithATree
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Айза Анохина, Анжелика Каширина и Ассоль на вечеринке Pinko #StartWithATree 

Peopletalk 1 час назад
Фото: Peopletalk
Кто: Инна Жиркова, Айза Анохина, Снежана Самохина, Алена Преснякова, Анфиса Черных, Серафима Низовская, Женя Малахова, Анжелика Каширина, Ассоль и многие другие.
Что: Вечеринка #StartWithATree по случаю открытия обновленного бутика Pinko в ГУМе.
Где: ГУМ, Москва.
Когда: 07.06.2018.
Люди говорят: В ГУМе прошла вечеринка #StartWithATree в честь открытия обновленного бутика Pinko в ГУМе. Гости смогли одними из первых увидеть новые коллекции Pinko, а в подарок они получили футболки из коллаборации Pinko и Treedom.
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Подробнее: https://peopletalk.ru/article/ajza-anohina-anzhelika-kashirina-i-assol-na-vecherinke-pinko-startwithatree/
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