Айза Анохина, Анжелика Каширина и Ассоль на вечеринке Pinko #StartWithATree

Что: Вечеринка #StartWithATree по случаю открытия обновленного бутика Pinko в ГУМе.

Где: ГУМ, Москва.

Когда: 07.06.2018.

Люди говорят: В ГУМе прошла вечеринка #StartWithATree в честь открытия обновленного бутика Pinko в ГУМе. Гости смогли одними из первых увидеть новые коллекции Pinko, а в подарок они получили футболки из коллаборации Pinko и Treedom.

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Подробнее: https://peopletalk.ru/article/ajza-anohina-anzhelika-kashirina-i-assol-na-vecherinke-pinko-startwithatree/