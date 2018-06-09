Аврора, Ольга Кабо и Ясмина Муратович на коктейле Aquazzura Rossini 

Кто: Яна Фисти, Маруся Ильченко, Аврора, Даша Субботина, Ясмина Муратович, Алена Пенева, Ольга Кабо, Карина Ошроева и многие другие.
Что: Коктейль Aquazzura Rossini.
Где: Бутике Aquazzura, Москва.
Когда: 07.06.2018.
Люди говорят: В бутике Aquazzura прошла презентация капсульной коллекции обуви Aquazzura X De Gourney. Примерить яркие лодочки, мюли, лоферы и босоножки гости смогли под DJ-сет Маши Граниной.
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Подробнее: https://peopletalk.ru/article/avrora-olga-kabo-i-yasmina-muratovich-na-koktejle-aquazzura-rossini/