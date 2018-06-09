Худи, лопата, принт. Самые модные молодёжные тренды этого сезона

Среди подростков стало популярным одеваться в стиле Streetwear (от англ. Street — улица и wear — носить).

О том, что такое уличная мода и какие главные её принципы корреспонденту «АиФ-Прикамье» рассказали основатель модного бренда Юлия и продавец мультибрендового магазина — Яна.

1. Самовыражение и свобода

Это главные принципы моды в стиле Streetwear. Приверженец этого стиля должен носить то, в чем ему комфортно. С помощью одежды молодой человек может выражать себя. На помощь ему приходят надписи на одежде, яркие принты — картинки.

2. Носи, что нравится

Стиль Streetwear подразумевает, что человек одет не как все, но его одежда — не обязательно веяние моды. Он может надеть модную в этом сезоне полоску, но лишь потому, что она ему нравится. Следить за тем, что показывают на Fashion Week молодой человек не будет.

3. Износостойкость.

Любители Streetwear — это не только люди, которые гуляют по городу и много путешествуют, но ещё и те, кто занимается экстремальными видами спорта, например райдеры — люди, катающиеся на велосипедах, скейтбордах, самокатах, велосипедах, сноубордах.

«Как правило, эти ребята без денег, — говорит Юлия. — Им не нужна одежда, которая будет рваться после первого падения. Им нужна просторная комфортная одежда, которая долго прослужит».

4. Практичность.

Преимущественно в Streetwear используются натуральные ткани, например, хлопок. При этом принты — изображения на вещах — не смываются после стирки, так как создаются на специальной водной основе, устойчивой к воздействию.

«Закинул постирал, быстро высохло, даже не надо гладить», — поясняет Яна.

5. Цвет.

То, какой выбрать цвет, каждый приверженец Streetwear решает для себя сам.

«Можно одеться полностью в черное, но это будет стильно, — говорит Яна. — На ноги можно надеть яркие кроссовки».

Яркой может быть как сама вещь, так и принт. Некоторые бренды в этом сезоне выпустили коллекции в неоновых цветах. Те, кто по-прежнему оставил в основе своих вещей чёрный, сделали ставку на провокационные надписи или красочные изображения.

6. Комфорт.

На куртке в стиле Streetwear будет много карманов, чтобы было куда сложить вещи. Если все же нужна сумка, то это либо вместительный рюкзак, либо небольшая поясная сумка, чтобы руки были свободны. Даже головные уборы делают жизнь человека комфортнее — часто у молодых людей длинные волосы, а кепка или панама удерживает их и не позволяет ветру раздуть причёску.

7. Головные уборы.

Молодые люди выражают себя через головные уборы, которые можно менять каждый день, одевая с одним и тем же худи (свитер с капюшоном). Головным убором может быть панама, классическая бейсболка с закруглённым козырьком, кепка-Snapback с прямым козырьком, которую иногда называют кепка-лопата. Некоторые бренды выпускают кепки, козырьки которых можно оставлять прямыми или загибать так, чтобы головной убор не терял форму.

8. Широкая одежда.

Среди молодёжи сейчас модно носить большие безразмерные футболки, толстовки, худи.

«В любом весе, в любом телосложении будешь чувствовать себя комфортно, и никто не будет на тебя косо смотреть из-за того, что где-то что-то у тебя обтянуло», — говорит Юлия.

9. Уникальность.

«Фишка русского Streetwear в том, что мы делаем очень ограниченными партиями и раскидываем по всей стране, — поясняет Юлия. — Даже если в вашем городе два человека встретятся в одной и той же футболке, то это будет ого-го! Это эксклюзив, лимитированные коллекции. Не будет такого, что все будут ходить как в униформе».