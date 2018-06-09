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Премия МУЗ-ТВ 2018: 6 худших нарядов звезд
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Премия МУЗ-ТВ 2018: 6 худших нарядов звезд 

SNCmedia.ru 1 час назад
Настасья Самбурская
Есть предположение, что Настасья Самбурская перед выбором наряда насмотрелась фильм «Малифисента» с Анджелиной Джоли. Только так можно объяснить выбор девушки.
Анна Семенович
Даже боимся спросить, где откопала этот розовый «шедевр» Анна. А волосы в стиле «Винишко-тян» — это, конечно, хардкор.
Анфиса Чехова
Ок, мы поняли, Анна Семенович и Анфиса Чехова ходили на шоппинг перед ивентом вместе. Только вот Анна не подсказала подруге, что платье ведущей несколько маловато в бюсте. А эти крылья-то, крылья!
Настя Кудри
Настя Кудри появилась перед фотогарфами то ли в образе школьницы, то ли Сейлор Мун. Но все, что нам хочется сказать, это: «Лунная Призма, дай мне силу». Расходимся!
Ирина Слуцкая
У Ирины хорошо получается кататься на коньках, а вот с выбором аутфитов требуется большая помощь. Это кружевное синее платье бюстье девушка сочетает с крупным колье и бежевыми туфлями с круглым носом. Так не пойдет!
Ольга Бузова
Ольга Бузова в этот день примерила на себя образ леди Годивы: только вот вместо длинных волос у девушки был длинный хвост платья. А потом он отвалился, и наряд стал еще более невзрачным. Конец.
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