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«Эх, Анфиса, разочаровали!»: образ Чеховой на премии Муз-ТВ оказался провальным
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«Эх, Анфиса, разочаровали!»: образ Чеховой на премии Муз-ТВ оказался провальным 

Eva.ru 1 час назад
Фото: Eva.ru
Как и многие другие знаменитости, Анфиса Чехова подверглась модному приговору народа. Публике почти невозможно угодить, и телеведущей, к сожалению, этого сделать не удалось: её освистали за неудачно подобранные макияж и платье.
Наряд, которым похвасталась телеведущая, открыл взору людей её недостатки. Он так обтянул живот женщины, что образовались три складки, пусть и небольших, но очень бросающихся в глаза. Пользователи сети отметили, что такой выбор — огромная ошибка стилиста, которого Анфисе посоветовали отчитать. Но фанаты нашли и плюсы в одеянии артистки: длинные рукава удачно скрыли её не самые удачные руки, а слегка пышная юбка не дала показаться объемным ножкам. Да и красный цвет, по мнению зрителей, очень даже к лицу Чеховой, только вот с лицом оказалось что-то не так.
Макияж сочли крайне неудачным и раскритиковали визажиста Чеховой: зрители просто не смогли рассмотреть на лице телеведущей глаз — вместо них красовались «черные дыры». Неподходящее по размеру платье и довольно странный макияж в совокупности лишили Анфису изящности и спровоцировали обитателей рунета на нелестные высказывания. «Эх, Анфиса, разочаровали! Ведь фигурка то не плохая!» «Зря так обтянули вас…» «Да ну, вот спрашивается, чем думал стилист, когда на нее натягивал это платье?» «А где вообще глаза? Ну как так можно было накрасить их!»
Да и выход Ольги Бузовой прошел не так удачно, как хотелось бы. Телезвезда, появившаяся перед публикой верхом на коне, выбрала наряд с десятиметровым шлейфом, который отцепился прямо на красной дорожке на глазах у тысяч зрителей и папарацци.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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