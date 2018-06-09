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Стильные дождевики, с которыми и летний ливень будет в радость
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Стильные дождевики, с которыми и летний ливень будет в радость 

SNCmedia.ru 2 часа назад
Фото: SNCmedia.ru
Вместо пальто
Существуют модели дождевиков, которые с полной уверенностью могут занять место пальто или классического тренчкота в гардеробе. Яркие цвета и интересные принты прекрасно сожительствуют с качественной подкладкой и непромокаемой тканью. Стиль и удобство — идеальное 2 в 1!
Цвет
Когда речь заходит о дождевиках, в нашей голове моментально возникает образ канареечного цвета из целлофанового пакета. Сотрите и забудьте! Дождевик классического кроя в сдержанной цветовой гамме — вещь, в которой можно и в пир, и в мир, как говорится.
Вместо зонта
Зачем носить с собой неудобный зонт, который не помещается ни в одну любимую сумку. Тем более, все знают примету — «зонт возьмешь — дождя не будет». Гораздо легче взять с собой легкий полупрозрачный дождевик, который отлично смотрится даже без дождя.
Часть образа
Вы полдня тщательно подбирали образ, чтобы все встречающиеся на твоем пути люди валились штабелями, но дождь-злодей нарушил планы? Надевайте прозрачный дождевик и идите уверенным шагом прямо по лужам.
Как носить
Дождевик, как и вся наша одежда — это способ самовыражения. В обычной жизни можно легко накинуть на свои плечи любую креативную выходку от бренда. А вот и несколько идей, как интегрировать новый тренд в свой гардероб.
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