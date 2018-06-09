Молодая старушка: Линдси Лохан примерила ужасный купальник

Актриса решила обратить на себя внимание, примерив не слишком эстетичный пляжный комплект.

Линдси Лохан отдыхает вместе с друзьями на одном из лучших пляжей Греции. Само собой, за звездой неотступно следуют папарацци, стремящиеся ее запечатлеть в откровенных бикини. Правда, несчастных фотографов все же постигла неудача: сексуальностью на пляжных снимках Линдси и не пахнет!

31-летняя актриса предстала перед другими отдыхающими и папарацци в совершенно неприглядном виде, хотя, судя по всему, стремилась создать противоположный эффект.

В свои 30 «с хвостиком» Линдси выглядит как настоящая старушка! И даже бикини сможет этого изменить!

На пляже звезда красовалась в ярком цветастом монокини, поверх которого она накинула черную полупрозрачную тунику, больше походившую на пеньюар.

Потерявшие тонус обвисшие ягодицы и «понурая» грудь — вот, пожалуй, все, чем смогли «насладиться» гости курорта.

Стоит заметить, что Лохан никогда не отличалась безупречным вкусом. Причем, это касается не только красной ковровой дорожки, но и ее повседневных луков. Хотя, конечно, она явно старается изо всех сил, примеряя самые модные новинки сезона. В чем же причина ее фэшн-провалов? Ответ прост: актриса совершенно лишена чувства меры и не умеет сочетать между собой вещи. Возможно, ей бы стоило нанять толкового стилиста — он бы точно помог!

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