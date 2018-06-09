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Сайт «Комсомолки» провел ребрендинг
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Сайт «Комсомолки» провел ребрендинг 

Sostav.ru 2 часа назад
Фото: Sostav.ru
В честь 20-летия сайт KP.RU запустил «мягкий ребрендинг»: скорректировал логотип, добавил новые визуальные элементы в социальных сетях. «Мягкий ребрендинг» предполагает плавное изменение логотипа и фирменного стиля в течение ближайшего года. Его цель — создать новую айдентику, которая объединит все коммуникации KP.RU в единую визуальную концепцию, отражающую стиль бренда.
Такой подход был выбран из-за негативного опыта ребрендинга в 2016 году. Тогда сайт полностью изменил вёрстку, и резкие изменения не прошли безболезненно для редакции и для читателей.
Новый логотип KP.RU стал геометричным и максимально простым, что позволило ему быть более читабельным в любом масштабе. Основной элемент (птица) обрел характерный для digital-среды стиль. Цвета логотипа полностью сохранены, одновременно получила развитие монохромная силуэтная вариация, которая более органично смотрится на темных фонах и мелких форматах.
Для соцсетей было выбрано нейтральное оформление. Это позволило сделать упор на контенте, ради которого читатели подписаны на группы KP.RU. В рамках ребрендинга запланирован ряд изменений логотипа и фирменного стиля, а также несколько рекламных кампаний, цель которых — познакомить читателей с новым оформлением сайта.
KP.RU обрел собственный стиль и стал самостоятельным медиа в 2008 году, когда ИД «Комсомольская правда» начал работать по принципу digital first: самые популярные материалы оперативно публикуются на сайте, затем уходят в принт. Появился новый элемент логотипа — «птица», выразивший концепцию издания: быстрое реагирование, неординарный подход и новые решения.
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