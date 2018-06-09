Как одеваться мужчинам этим летом? Рассказывает бренд-директор Strellson Торстен Линк

В Петербург приехал Торстен Линк — бренд-директор швейцарской марки Strellson и один из главных европейских модников. В эксклюзивном интервью «Собака.ru» он рассказал о ключевых вещах в мужском гардеробе на лето, инновационной куртке «с подогревом» и своем отношении к русскому стилю.

В последний раз я был в Петербурге 11 лет назад, и сейчас могу сказать, что стиль русских мужчин сильно изменился. Раньше они одевались очень формально, преимущественно в темную одежду, а теперь выглядят более расслабленно и просто, в их образах, наконец, появился цвет. Я разделяю петербуржцев и москвичей на два типа: настоящие джентльмены, которые строят лук вдумчиво, в соответствии с дресс-кодом или временем суток, и те, кто не принадлежит к модному миру и не следит за трендами. Конечно, такое разделение есть во всем мире, но в России оно особенно заметно.

Мужчине важно чувствовать себя комфортно в любой одежде, будь то кэжуальные брюки с лампасами или формальный пиджак. Если ему неудобно в black-tie, хотя по этикету такой вид выказывает уважение бизнес-партнеру или гостям мероприятия, то пусть носит smart-casual — трикотажный низ, бланковое поло, спортивную куртку и аккуратные сникеры. В них он хорош днем, когда идет на корпоративный ланч, и вечером, когда встречается в баре с друзьями. Но главное — ему комфортно!

Мужские маст-хэвы на лето — брюки из легкого хлопка (коротко подвернуть!), минималистичные белые кроссовки (носить без носков!), рубашка из классической ткани (после стирки она теряет формальный вид и выглядит расслабленно и классно!). А чтобы точно не промахнуться с выбором и не замерзнуть при внезапном петербургском похолодании, я бы советовал сверху накинуть укороченный бомбер. Одна из важнейших и вневременных тенденций — милитари: любая мужская коллекция инспирирована военной тематикой. 15 лет назад Strellson выпустил первую куртку с подкладкой из настоящего шерстяного армейского одеяла. От него чесалось все тело, но куртка все равно получала полный солд-аут! Сейчас мы интерпретировали дизайн и состав модели и выстроили вокруг нее капсульную коллекцию, которая ждет нас в осеннем сезоне. Подкладка куртки по-прежнему сделана из одеяла, но более мягкого, и теперь подогревается от внешнего аккумулятора. При этом вещь безопасна: ее можно мять, гладить, стирать — от тех, кто уже опробовал технологию на себе, мы получили очень хорошие отзывы.

Швейцарская мода? Не знаю, существует ли такое понятие. Нас всего 7 миллионов, мы разговариваем на трех языках — итальянском, немецком и французском, и все эти культуры оказывают на нас большое влияние. Соответственно, швейцарская мода собирает лучшее со всех этих стран, и дополняется точностью, качеством и перфекционизмом — как у нашей стилистически выдержанной современной архитектуры. Фото: архив пресс-службы