Carolina Herrera представили круизную коллекцию Resort 2019

Уэс Гордон, в феврале 2018 года занявший пост креативного директора Carolina Herrera, показал круизную коллекцию Resort 2019. Не считая свадебной линии, представленная в апреле этого года, эта работа стала его первым самостоятельным проектом, созданным в новой должности. Свою дебютную отпускную коллекцию дизайнер посвятил расслабленной атмосфере калифорнийского Палм-Спрингс.

«Добро пожаловать в Палм-Спрингс. В место, где поля для гольфа граничат с пустыней, средневековая архитектура соседствует с безвкусными фотообоями, а Слим Ааронс фотографирует знаменитостей на Коачелла. Прекрасный, залитый солнцем оазис. Одновременно эксцентричный и глянцевый», — пояснил Гордон свой выбор.

В Carolina Herrera Cruise 2019 это противоречие отражают романтичные платья с пышными юбками из невесомого тюля, покрытые цветочными принтами удлиненные пиджаки, розового цвета брючные костюмы, белые рубашки и сарафаны, соседствующие с плюшевыми шубами и широкополыми соломенными шляпами.