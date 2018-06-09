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Carolina Herrera представили круизную коллекцию Resort 2019
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Carolina Herrera представили круизную коллекцию Resort 2019 

Fancy Journal 1 час назад
Фото: Fancy Journal
Уэс Гордон, в феврале 2018 года занявший пост креативного директора Carolina Herrera, показал круизную коллекцию Resort 2019. Не считая свадебной линии, представленная в апреле этого года, эта работа стала его первым самостоятельным проектом, созданным в новой должности. Свою дебютную отпускную коллекцию дизайнер посвятил расслабленной атмосфере калифорнийского Палм-Спрингс.
«Добро пожаловать в Палм-Спрингс. В место, где поля для гольфа граничат с пустыней, средневековая архитектура соседствует с безвкусными фотообоями, а Слим Ааронс фотографирует знаменитостей на Коачелла. Прекрасный, залитый солнцем оазис. Одновременно эксцентричный и глянцевый», — пояснил Гордон свой выбор.
В Carolina Herrera Cruise 2019 это противоречие отражают романтичные платья с пышными юбками из невесомого тюля, покрытые цветочными принтами удлиненные пиджаки, розового цвета брючные костюмы, белые рубашки и сарафаны, соседствующие с плюшевыми шубами и широкополыми соломенными шляпами.
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