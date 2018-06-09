Выбираем стильные мужские плавки по фигуре!

Уже очень скоро большинство россиян получит возможность искупаться в тёплых водоёмах, как в нашей стране, так и за ее пределами. Но как правильно выбрать подходящие мужские плавки? Конечно, есть правила, которые кажутся очевидными для многих. Например, если у мужчины огромный пивной живот, то ему вряд ли подойдут короткие плавки, которые только подчеркнут несовершенства фигуры. В этом случае, конечно, лучше выбирать купальные шорты подлиннее. Впрочем, практика показывает, что мужчины с такими животами почему-то упорно тянутся именно к секси-плавкам в стиле Speedo. Но есть несколько универсальных правил, соблюдение которых позволит приобрести подходящие, комфортные и стильные плавки. 1. Эластичность. Шорты для купания с эластичным поясом получили не очень хорошую репутацию, но пора изменить свои взгляды. Особенно если вы очень довольны результатами занятий в спортзале. Эластичные шорты позволяют лучше подчеркнуть плоский живот, и они прочнее удерживаются при купании в волнах. 2. Покороче. В Америке и некоторых других странах мужчины теперь носят шорты для купания чуть ли не по колено длиной. Однако если вам больше 14, и ноги перестали выглядеть цыплячьими, то такие шорты будут смотреться немного нелепо. Вполне достаточно того, чтобы длина шорт доходила до бедер. Именно такие шорты с винтажными расцветками снова вошли в моду этим летом. 3. Более нежные узоры. Если цветастые и яркие шорты противоречат вашему стилю, то сделайте выбор в пользу более умеренных цветов. К примеру, выбирайте шорты в полоску светло-синих оттенков. 4. Можно и без узоров. Если вы купите купальные шорты одного какого-то цвета, то не ошибетесь. Даже если этот цвет будет розовым. 5. Не забывайте про футболку. Классные купальные плавки или шорты должны хорошо смотреться в комплекте с футболкой. Идеально, если в этих шортах вам будет приятно не только купаться, но и сидеть где-нибудь в пляжном баре. При этом они не должны быть особенно прочными и солидными на вид, скорее — универсальными и стильными. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)