Ещё
Палочки или спички: Кендалл Дженнер показала суперхудые ноги
Далее:
Читайте также:
Ещё

Палочки или спички: Кендалл Дженнер показала суперхудые ноги 

WDay.ru 1 час назад
Фото: WDay.ru
Модель по всей видимости стала усердно заниматься спортом, чтобы не выбиваться на фоне своих коллег.
Пока одни модели пропагандируют бодипозитивизм и гордятся тем, что их называю plus-size, другие же продолжают усердно худеть и сидеть на жестких диетах. На днях Кайя Гербер опубликовала снимок, на котором выглядела настолько худой, что поклонники заподозрили ее в анорексии. А сейчас папарацци застали 22-летнюю Кендалл Дженнер, которая вышла на прогулку в велосипедках. Все заметили, что у модели очень красивые длинные ноги, а в облегающих шортах они выглядят еще эффектнее.
Если присмотреться, то можно заметить, что конечности Кендалл стали уж слишком худыми. На снимках они выглядят будто две палочки — и как она только ходит на таких тонких ножках? Вполне возможно, что модель решила хоть как-то отличаться от своего семейства, которое известно пышными формами и поэтому стала усердно худеть.
Стоит отметить, что несмотря на жуткую худобу Кендалл очень накачанные. Скорее всего дело в постоянных тренировках. У модели есть собственная программа тренировок, которая состоит из 13 упражнений, в основном это всевозможные планки и скручивания, а также подъемы ног. Как говорит Кендалл в своих интервью, эта тренировка занимает у нее всего 11 минут в день. Думаем, стоит попробовать эти упражнения, чтобы ножки были такими же, как и у модели.
CC-крем для волос, патчи для губ и другие новинки июня
14 звезд с грудью отрицательного размера
Читайте также:
WDay.ru: последние новости
Молодая старушка: Линдси Лохан примерила ужасный купальник Анфиса Чехова оголила грудь на Красной дорожке премии «Муз-ТВ Нюша поразила фанатов декольте, в котором видно пупок
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Чехова: «Мужчины похотливо смотрели на мою грудь»18
«Вот так мы и жили, на две семьи»6
«Сердечко», «Капельки» и другие типы ягодиц1
Знаменитости, которые избавились от беременности
Лопес в прозрачном комбинезоне сразила видом сзади43
Видео
00:51
Изуродованную Корикову утешают после съемок
Звёзды
00:23
Танец беременной Лободы возмутил Сеть
Звёзды
04:17
Экс-муж Пугачевой поражен надменностью Ротару
Звёзды
05:22
Скрытые страхи, о которых молчат мужчины
Психология
11:37
Что ещё приготовили для вас маркетологи
Еда
00:56
Чехова: «Мужчины похотливо смотрели на мою грудь»
Звёзды
04:17
Звезды, которые запретили детям все
Звёзды Дети
01:00
Началова рассекретила богатого жениха
Звёзды
04:07
Секреты, которые не раскроет ни одна девушка
Психология
08:00
Истинные лица знаменитостей
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение