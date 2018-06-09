Палочки или спички: Кендалл Дженнер показала суперхудые ноги

Модель по всей видимости стала усердно заниматься спортом, чтобы не выбиваться на фоне своих коллег.

Пока одни модели пропагандируют бодипозитивизм и гордятся тем, что их называю plus-size, другие же продолжают усердно худеть и сидеть на жестких диетах. На днях Кайя Гербер опубликовала снимок, на котором выглядела настолько худой, что поклонники заподозрили ее в анорексии. А сейчас папарацци застали 22-летнюю Кендалл Дженнер , которая вышла на прогулку в велосипедках. Все заметили, что у модели очень красивые длинные ноги, а в облегающих шортах они выглядят еще эффектнее.

Если присмотреться, то можно заметить, что конечности Кендалл стали уж слишком худыми. На снимках они выглядят будто две палочки — и как она только ходит на таких тонких ножках? Вполне возможно, что модель решила хоть как-то отличаться от своего семейства, которое известно пышными формами и поэтому стала усердно худеть.

Стоит отметить, что несмотря на жуткую худобу Кендалл очень накачанные. Скорее всего дело в постоянных тренировках. У модели есть собственная программа тренировок, которая состоит из 13 упражнений, в основном это всевозможные планки и скручивания, а также подъемы ног. Как говорит Кендалл в своих интервью, эта тренировка занимает у нее всего 11 минут в день. Думаем, стоит попробовать эти упражнения, чтобы ножки были такими же, как и у модели.

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