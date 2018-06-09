Фиолетовый: все, что нужно знать о самом трендовом цвете сезона

КОРОЛЕВСКИЙ ЦВЕТ

Власть и роскошь являются первыми ассоциациями с пурпуром. Почему? Ответ как всегда кроется в истории: дело в том, что в древности для получения всего одного грамма красителя было необходимо достать с морского дна более 9 тысяч улиток определенного вида. Совсем неудивительно, что фиолетовые ткани были буквально на вес золота и с момента своего обнаружения стали привилегией самых влиятельных фигур в истории. В Древнем Риме фиолетовую тогу мог носить только император, причем Юлий Цезарь перенял любовь к цвету у самой Клеопатры. На востоке, в Японии, темно-фиолетовый был предназначен для аристократов высшего ранга. Уже позднее и королева Англии Елизавета I установила за цветом статус исключительно королевского.

Даже после случайного открытия XIX веке Уильямом Генри Перкином способа создания нужного оттенка в лабораторных условиях, цвет не потерял связь с королевскими семьями. Из современных монарших особ фиолетовыми образами часто радовала принцесса Диана.

«ФИОЛЕТОМАНИЯ» В ИСКУССТВЕ

Через фиолетовую призму на жизнь смотрел самый известный импрессионист Клод Моне. Дело в том, что после необходимых операций на глаза восприятие художника изменилось, а его полотна приобрели свою необычную цветовую гамму (например, изначально белые цветы изображались Моне в лиловых оттенках). По этой причине критики обвиняли импрессионистов в «фиолетомании», понимая под этим некое помешательство.

Прерафаэлиты, обращавшиеся за вдохновением к природе, облачали романтичные женские образы в лавандовый и сливовый с целью показать мечтательность или печаль героинь, предстоящее расставание и трагическую любовь. Для члена братства художников Артура Хьюза фиолетовый и вовсе стал визитной карточкой.

Густава Климта и Эгона Шиле обращений к фиолетовому не меньше. Климт видит в нем загадочность и даже использует его вместе с черным и синим для образа смерти (фиолетовый, кстати, выступает траурным в некоторых странах). У Шиле же цвет предстает дерзким, эротическим, провозглашающим женственность и свободу.

СОВРЕМЕННАЯ КУЛЬТУРА

На протяжении веков фиолетовый претерпевал множество интерпретаций и использований: он часто выступал как цвет феминистского движения, ассоциировался с ЛГБТ-сообществом на западе и даже воспринимался как психоделический (за что спасибо песне «Purple Haze» Джими Хендрикса).

Но лишь один человек — Принц — закрепил за собой этот цвет на долгое время. Певец-легенда, пик музыкальной карьеры которого пришелся на 80-е, выпустил песню «Purple rain», снялся в одноименном фильме и щеголял в великолепных фиолетовых костюмах. Своим экстравагантным образом и неповторимой эстетикой он стирал все границы между «мужским» и «женским», получая в сочетании синего и красного — пурпур. Над значением главного цвета в творчестве Принца фанаты гадают до сих пор, но ясно одно: фиолетовый теперь неразрывно связан со свободой творчества и самовыражения.

Нельзя не упомянуть об отдельных случаях, когда фиолетовый был возведен на абсолютно новый уровень. На первом месте — свадебное платье Диты фон Тиз от Vivienne Westwood для ее готической свадьбы с Мэрилином Мэнсоном . Брак длился всего год, но образ остался вечным!

Далее по списку — лиловый парик Шер. Певица не боялась ярких причесок задолго до Келли Осборн

Но дальше всех пошла Изабель Коллин Дюфрен — еще один творческий человек и муза Энди Уорхола . Художница взяла себе псевдоним Ultra Violet и отдавала предпочтение фиолетовому как в своих работах, так и в каждодневном образе. Она носила соответствующие парики, делала лиловый мейкап и буквально стала воплощением любимого цвета.

КАК НОСИТЬ ФИОЛЕТОВЫЙ В 2018?

Как угодно! А самое главное — каждый найдет оттенок себе по душе: лавандовый, баклажановый, аметистовый, пурпурный, ежевичный… Можно продолжать бесконечно. Фиолетовый прекрасно смотрится в изобилии, и если вы выберете монохромный образ, то он совсем не будет резать глаз.

Если же вы думаете об интересных сочетаниях, то возьмите на заметку правило прерафаэлитов: фиолетовый вместе с синим, красным или зеленым. Еще один верный напарник — розовый.

Материалы вроде шелка, бархата и вельвета подчеркивают благородность цвета. Классно смотрятся шубы и подобные меху текстуры.