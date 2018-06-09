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Создана рубашка, которая не прикроет ничего
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Создана рубашка, которая не прикроет ничего 

Рамблер 53 минуты назад
Фото: Рамблер
Maison Margiela, французский модный бренд, представил публике новую модель рубашки для мужчин. Это вроде как обычная белая рубашка, правда, есть нюансы: от привычного облика там остались лишь манжеты, воротник, полы и полоска с пуговицами.
Подразумевается, что такую рубашку можно будет носить как на голое тело, так и на футболку. "Белая рубашка-скелет", как ее назвали производители, полностью состоит из хлопка и обойдется модникам в 1095 долларов.
Совсем недавно итальянский дизайнер создал пиджак, имеющий ткань только с одной стороны, иными словами — половину пиджака. Такими темпами не исключено, что скоро популярным станет ходить без одежды вообще.
Женский форум
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