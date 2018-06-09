Украшения с цветными камнями + вещи с пайетками

У пайеток и украшений есть много общего: они помогают нам выглядеть во всех смыслах блестяще в любой день недели. Да-да, речь идет не только о вечеринках, но и о повседневном стиле, когда вы чувствуете, что желание одеться так, чтобы окружающие оборачивались, сильнее любых преград. С пайетками и украшениями это настолько просто, что вам достаточно иметь в наличии одну юбку или же топ с пайетками, и эффектный образ на выход уже готов. Так что блистать или не блистать — у нас один ответ: конечно, да!

Топ с пайетками + колье с кварцем

Пайетки пудрового оттенка смотрятся утонченно и женственно. Что выберем в качестве низа? Мы разрываемся между светло-синими джинсами и белоснежными брюками палаццо, но не сомневаемся насчет украшений — пусть это будут розовые кварцы.

Топ с пайетками H&M (2 549 руб. по скидке); колье SL, розовое золото, кварц, бриллианты (заказать)

Брюки с пайетками + кольцо с изумрудом

Брюки, усыпанные пайетками, безусловно, вечерний вариант. Учтите, что верх потребует от вас скромности, и обойдитесь обычной футболкой или однотонным топом на тонких лямках. От себя добавим только украшения на шею и кольца — без них образ будет слишком скучным.

Брюки с пайетками Laneus (21 400 руб. по скидке); кольцо Sokolov, розовое золото, изумруд, бриллианты (заказать)

Юбка с пайетками + серьги с рубинами

Юбка длины мини в пайетках — бесспорная звезда вечеринок. Кстати, ее же вы можете вписать и в повседневный гардероб с помощью строгого жакета и белой рубашки. Украшения в таком случае зададут градус праздника.

Юбка с пайетками Zara (2 999 руб.); серьги SL, серебро, рубины, фианиты (заказать)

Платье с пайетками + браслет с жемчугом

Когда мы говорим «пайеток много не бывает», то подразумеваем именно такое платье из пайеток. А вот с украшениями к такому наряду и правда стоит быть чуть осторожнее: обойдитесь деликатным минимумом.

Платье с пайетками Mango (9 999 руб.); браслет SL, серебро, жемчуг (заказать)

Туфли с пайетками + кольцо с сапфирами

Золотое правило пайеток: чтобы образ не получился чересчур вычурным, выбирайте неброские классические цвета и простые фасоны. Золотое правило украшений: белое золото и сапфиры любой образ сделают роскошнее.

Туфли с пайетками Rochas (19 920 руб. по скидке); кольцо SL, белое золото, сапфиры (заказать)

Клатч с пайетками + браслет с топазами

Аксессуары с пайетками приводят нас в полный восторг. Достаточно одной маленькой сумочки, чтобы образ заиграл совершенно другими красками. Или все же недостаточно и стоит «приправить» полученный результат украшениями в тон?

Клатч с пайетками Asos (3 790 руб.); браслет SL, серебро, топазы (заказать)

Онлайн-журнал SUNMAG.ME — это всё самое интересное из мира моды, кино и драгоценностей. Актуальные идеи, модные тренды, свежие гороскопы — читайте и смотрите