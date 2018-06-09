Хотели как лучше: пять самых пафосных свадебных платьев звезд «Дома-2»

Нелли Ермолаева Телеведущая и ее избранник Кирилл Андреев расписались в ноябре 2015-го, а пышное торжество на берегу Москвы-реки устроили следующим летом. За все этапы торжества Нелли примерила немало нарядов: в загс отправилась в платье с длинным рукавом и смелыми вырезами на спине и груди; под занавес июньского праздника переоделась в комбинезон со шлейфом и объемным бантом. Наибольшее удивление вызвало платье, в котором Ермолаева произносила клятву верности своему избраннику. Нежное кружево, тонкий рисунок, прикрывающий руки, простая линия корсета, максимальная сдержанность — но только лишь выше пояса. Главная «фишка» образа — огромный 8-метровый шлейф, украшенный бледно-голубыми и светло-розовыми цветами. Как сообщала позднее Ермолаева, на создание платья ушло два месяца, а после церемонии дизайнеры увезли его в Дубай, где демонстрировали как ценный экспонат. Не все поклонники разделили восторг брюнетки: некоторым объемный шлейф напомнил уютное теплое одеяло.

Нелли Ермолаева. Платье для церемонии. Фото: instagram.com/ermolaevanelly

Нелли Ермолаева. Платье для церемонии. Фото: instagram.com/ermolaevanelly

Нелли Ермолаева. Платье для церемонии. Фото: instagram.com/ermolaevanelly

Нелли Ермолаева. Платье для церемонии. Фото: instagram.com/ermolaevanelly

Нелли Ермолаева. Платье для церемонии. Фото: instagram.com/ermolaevanelly

Нелли Ермолаева. Платье для загса. Фото: instagram.com/ermolaevanelly

Нелли Ермолаева. Платье для загса. Фото: instagram.com/ermolaevanelly

Нелли Ермолаева. Платье для загса. Фото: instagram.com/ermolaevanelly

Екатерина Токарева Екатерину Токареву и Венцеслава Венгржановского называли главными фриками проекта, и классической свадьбы от экс-участников никто не ждал. Так и вышло: пара устроила «золотую» вечеринку в канун Нового года. Нарядились влюбленные с блеском: сияющее платье Катерины заставляло вспомнить строки «в чешуе, как жар горя…», а на голове девушки вместо фаты красовалась корона. Не отставал и жених, представший перед гостями в золотом костюме. Кстати, в царском пиджаке Венцеслав появлялся и после свадьбы, и после развода.

Фото: kp.ru Александра Артемова Невеста, а теперь уже супруга Евгения Кузина отправилась в загс белоснежном брючном костюме, дополнив образ яркой красной шляпкой — необычно, лаконично и стильно. Но на пышном торжестве Александра решила появиться с помпой. Платье, плотно расшитое бисером, камнями и стразами, весило несколько десятков килограммов — виной тому не только богатый декор, но и шлейф, волнами спускающийся на пол. Весь вечер в таком не проходишь, так что для танцев Александра переоделась — в не менее затейливый наряд с сеткой, ажурной горловиной и воздушными рукавами.

Фото: instagram.com/artemovasasha1

Фото: instagram.com/artemovasasha1

Фото: instagram.com/artemovasasha1

Фото: instagram.com/artemovasasha1

Фото: instagram.com/artemovasasha1

Фото: instagram.com/artemovasasha1

Фото: instagram.com/artemovasasha1

Светлана Матераццо Наряд брюнетки можно разглядывать долго и находить в нем все новые и новые детали, чудом уместившиеся в одной вещи. Кружевные лосины, жемчужные нити, глубокий вырез, горловина, украшенная пышными цветами, открытая спина, многослойная юбка — словом, очень и очень сложный образ. Пафосный? Возможно. Вычурный? Да. «Мы же обещали, что эта свадьба не будет обычной, как и вся история нашей любви!» — заявили Светлана и Алессандро. Кстати, от колец молодожены тоже отказались: вместо привычно атрибута они надели друг другу на шею кулоны с изображениями пантеры и лошади.

Фото: instagram.com/s.materazzo Анастасия Ковалева «Очень шикарное и безумно женственное», — говорит сама экс-невеста о наряде, в котором встретилось все лучшее сразу: и декольте, и крупное кружево, и украшение лифа, и накидка, и фантазийные рукава. Подписчики Анастасии мечтательно вздыхали, разглядывая вещь, и на радость им Ковалева решила ее продать. Сшито на заказ, второго такого же нет, кружево полгода искали в Италии, накидка из шелка Valentino — такими словами рекламировала платье звезда «Дома-2». Стоимость творения — 560 тысяч, но расстаться с ним блондинка готова была за 200. Потом за 150. И за 135 тысяч. Последняя цена — 110. Только покупатели не торопились: то ли ждали больших скидок, то ли вспоминали, что со своим супругом Ковалева рассталась спустя месяц после свадьбы.

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