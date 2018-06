Топ-11 блогеров и их любимые позы в Instagram

Каждый из нас позирует как умеет. А для блогеров правильные позы — это работа. Видимо, поэтому у многих появились свои «фишки», которые они успешно используют на фото. Мы выяснили, какие позы предпочитают 11 блогеров в Instagram.

@asiyami_gold

все слайды

Асиями Голд Векулом — американский блогер нигерийского происхождения. В 22 Асиями бросила работу в медицинской школе в Джорджии, потому что душа лежала к творчеству. Сейчас Асиями 27, она популярный блогер, в чьем аккаунте 205 тыс. подписчиков. А еще она основательница креативного агентства Asiyami Gold, в которое обращались за идеями GAP, J.Crew, Pantene и Vogue. Чаще всего Векулом публикует фото с едой. Так что на ее аккаунт лучше не заходить голодным.

@erika_boldrin

все слайды

Эрика Болдрин — 29-летняя итальянка, за Instagram которой следят 415 тыс. человек. На личном сайте My Free Choice Эрика рассказывает о себе, красоте, моде и путешествиях. И, судя по ее профилю, она очень любит поправлять свои волосы.

@styleheroine

все слайды

Эванджели Смирниотаки — американский блогер греческого происхождения, владелица креативной студии Style Heroine, которая сотрудничала с Valentino, Chanel , Gucci, Jimmy Choo, Tiffany & Co , Balenciaga, Elie Saab, а также интернет-магазинами Mytheresa, Net-a-Рorter и универмагом Bergdorf Goodman. Бонус для ее подписчиков: на длинных и стройных ногах Эванджели все вещи выглядят еще краше.

@waityouneedthis

все слайды

Джанель — блогер из Атланты, которая живет в Нью-Йорке последние 10 лет. Там она училась на дизайнера интерьеров. Теперь на ее сайте Wait, You Need This можно купить одежду, обувь и элементы декора, которые, как считает Джанель, тебе по-настоящему нужны. Кроме того, Джанель успевает похвастаться перед подписчиками своими стильными выходами на улицах любимого города.

@yasalamfashionblog

все слайды

Корин Аврахам — fashion-блогер № 1, по версии израильской бизнес-газеты Calcalist. Корин организовывала подводные съемки Louis Vuitton , Gucci, Burberry, Missoni, Moschino, H&M, а недавно выпустила коллаборацию с Adidas. На ее фирменные фото на каблуках с высоко поднятой ногой невозможно не обратить внимание, особенно если Аврахам вдруг появится в твоих рекомендованных.

@sylviahaghjoo

все слайды

Сильвия Хагъю — 29-летняя уроженка Гамбурга. Ведет собственный сайт Hug-You, на котором можно купить винтажные серьги и сумки Chanel, а еще вещи других известных брендов, которые Сильвия неплохо демонстрирует на себе. В Instagram за Сильвией следят 187 тыс. подписчиков. Она сотрудничала с Christian Dior, Net-a-Porter, Louis Vuitton и другими брендами. Позирует Сильвия преимущественно левым боком — рабочая сторона как-никак.

@thenativefox

все слайды

Владелица эпатажного аккаунта в Instagram, на которую подписан почти миллион человек. Блогер, модель и креативный директор из Северной Калифорнии Дженнифер Грэйс успела поработать с Vetements, Paco Rabanne, Calvin Klein, Matches Fashion, Farfetch, Opening Ceremony и Net-a-Porter. И продолжает демонстрировать новые бренды на своей шикарной фигуре.

@spiritedpursuit

все слайды

Ли Литумбе призналась, что Instagram помог ей справиться с депрессией в 25 лет. Тогда она поняла, чем по-настоящему хочет заниматься в жизни — фотографией и путешествиями. За ее аккаунтом следят 89,9 тыс. человек, а ее сайт Spirited Pursuit — настоящий путеводитель по странам Африки, Востока и Океании. В Instagram Ли постоянно публикует фотографии сзади, причем хвастается она не чем-нибудь, а своими прекрасными волосами.

@lifeofboheme

все слайды

Марта Цыган — французский блогер польского происхождения, у которой 155 тыс. подписчиков. Цыган ведет одноименный сайт, на котором рассказывает о собственном стиле и показывает его. Показывает примерно в одинаковых позах, и получается у нее очень даже неплохо.

@alealimay

все слайды

Алеали Мэй — 25-летняя звезда нью-йоркского стритстайла c 255 тыс. подписчиков в Instagram. С 2014 года ведет свой модный дневник Aleali. Прошлой осенью выпустила коллаборацию с Nike Air Jordan, которые носят рэперы 21 Savage, Kendrick Lamar, Jaden Smith, French Montana и др., чьи фотографии в этих кедах гордо висят на ее сайте. Сейчас продолжает работать над женской линией, лицом которой станет певица SZA. Фотографируется Алеали почти всегда одинаково, зато так можно повнимательнее рассмотреть детали ее образа. А подписчики это дело любят.

@adamantlyadler

все слайды

На Шейенн Адлер подписано всего 10 тыс. человек, но она уже ведет свой сайт withcheyenne.com о моде, красоте и образе жизни. С любимыми позами после просмотра ее ленты тоже все становится понятно.

@evachen212

все слайды

В июле 2017-го Ева Чен присоединилась к команде Instagram и стала директором моды. Она публикует много модных образов и фотографий детей, но ее любимое фото: снимок обуви и сумок на заднем сиденье машины. Кажется, по ее профилю можно сосчитать, сколько их в ее гардеробе.

Подробнее: https://peopletalk.ru/article/top-11-blogerov-i-ih-lyubimye-pozy-v-instagram/