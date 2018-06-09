Юлия Началова рассказала о новой песне

Скоро российская звезда собирается поразить своих поклонников новым клипом. Девушка записала песню «Я выбираю», в которой выразила свою готовность быть сильной и противостоять проблемам.

Юлия показала несколько сценических костюмов, задействованных в музыкальном видео к свежему хиту. Среди нарядов оказалось яркое красное платье с полупрозрачной юбкой, черный и блестящий боди, не скрывающие стройную фигуру певицы. Весь клип девушка находится в окружении атлетичных молодых людей, которые танцуют то с хоккейными клюшками, то с волейбольными мячами. Очевидно, в завершении этой истории мужчины ведут Началову на вершину импровизированного Олимпа.

Юлия призналась, что смогла начать работу над композицией, только почувствовав личную готовность. По ее словам, данная композиция символизирует внутреннюю свободу для любого человека. Началова также намекнула поклонникам, что клип будет очень красивым.