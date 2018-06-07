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Дэвид и Виктория Бекхэм выставили на аукцион свои наряды со свадьбы Гарри и Меган
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Дэвид и Виктория Бекхэм выставили на аукцион свои наряды со свадьбы Гарри и Меган 

Peopletalk 7 июня 2018
Фото: Peopletalk
Свадьба принца Гарри (33) и Меган Маркл (36) стала самым долгожданным событием этого года. И наравне с платьем новоиспеченной герцогини Сассекской обсуждали и наряды гостей. Среди них, конечно, было много звезд: Элтон Джон (71), Амаль (40) и Джордж Клуни (57), Виктория (44) и Дэвид Бекхэм (43), Серена Уильямс (36) и Алексис Оганян (35) и многие другие.
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И Бекхэмы решили пустить свои наряды на благое дело. В своем Instagram футболист поделился новостью о том, что он и его жена решили выставить платье, в котором была Вики (ее же авторства), и костюм Дэвида Dior Homme на аукцион в поддержку жертв, пострадавших от теракта в Манчестере в прошлом году.
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«Чтобы поддержать невероятную работу фонда The We Love Manchester Emergency Fund и семьи, которых стали жертвами нападения в Манчестере в прошлом году, @victoriabeckham и я решили посотрудничать с @omazeworld, чтобы дать вам возможность завладеть нашими нарядами с королевской свадьбы», — написал Бекхэм в своем Instagram.
Подробнее: https://peopletalk.ru/article/devid-i-viktoriya-bekhem-vystavili-na-auktsion-svoi-naryady-so-svadby-garri-i-megan/
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