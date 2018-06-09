Похудела и похорошела: Захарова подчеркнула женственную фигуру изящным платьем 

Завершился седьмой день «Кинотавра» пляжной вечеринкой. На этом мероприятии повеселились: Елена Летучая, звезда проекта «Голос» Ян Гэ, режиссер Ольга Зуева и другие известные персоны. Появилась среди гостей и 42-летняя Елена Захарова. Полгода назад она стала мамой, но очень быстро вернулась в форму. Однако, по всей видимости, актриса не остановилась на достигнутом. На вечеринке многие отметили, что она заметно похорошела и постройнела.
Елена выбрала для выхода в свет нежное бежевое платье с цветочным принтом. Его длинна была выше колен, поэтому актриса продемонстрировала свои стройные ноги. Также приталенный фасон изящного наряда подчеркнул женственную фигуру звезды. Захарова с удовольствием позировала фотографам, а позже отправилась наслаждать красивым закатом. Поклонники не перестают восхищаться красотой артистки.
Елена Захарова / фото: "Комсомольская правда" Владимир Веленгурин
Отметим, что Елена привела себя в форму уже через два месяца после родов. Однако некоторым звездам удается выглядеть безупречно уже через несколько недель после появления малыша на свет. Так вчера Светлана Лобода впервые появилась на публике после того, как снова стал мамой. Она посетила церемонию вручения музыкальной премии «Муз-ТВ» и продемонстрировала стройную фигуру в платье с корсетом. Напомним, в конце мая она родила вторую дочку.