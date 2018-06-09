Похудела и похорошела: Захарова подчеркнула женственную фигуру изящным платьем

Елена выбрала для выхода в свет нежное бежевое платье с цветочным принтом. Его длинна была выше колен, поэтому актриса продемонстрировала свои стройные ноги. Также приталенный фасон изящного наряда подчеркнул женственную фигуру звезды. Захарова с удовольствием позировала фотографам, а позже отправилась наслаждать красивым закатом. Поклонники не перестают восхищаться красотой артистки.