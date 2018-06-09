Опасная классика: как не ошибиться с выбором красной помады

Боишься носить красную помаду, потому что считаешь, что она тебе не идет? Уверяем тебя, нет на свете женщины, которой бы не шла красная помада! Скорее всего, проблема в том, что ты пока не нашла свой идеальный оттенок.

Красная помада только для вечера? А вот и нет! За последние пару лет ситуация сильно изменилась: сегодня красная помада актуальна в любое время суток, если она правильно подобрана и соответствует выбранному образу. Как найти свой идеальный красный? Все просто!

Определи свой тон кожи

При выборе красной помады важно учесть в первую очередь тон кожи. Обладательницам бледной или очень светлой кожи стоит выбирать ягодные оттенки красного: клюквенный, малиновый, брусничный. Светлокожим девушкам можно попробовать более насыщенные и глубокие оттенки: классический красный, алый или вишня. Оливковую кожу подчеркнут более светлые и яркие оттенки: коралловый или модный цвет «лосось». Если ты обладательница смуглой кожи или уже успела загореть, делай ставку на вишневые и винные оттенки помады.

Выбери текстуру

С цветом определились, теперь давай выберем текстуру. Атласная, матовая или глянцевая? Тут все зависит от твоих ощущений. Матовые помады сегодня в моде, но многие девушки жалуются, что не могут долго носить такую помаду из-за чувства дискомфорта на губах. Да и зачем летом, в жару, носить такую плотную текстуру?! Так что наш совет: делай выбор между атласной или глянцевой помадой.

Не бойся пробовать помаду на губах

Ты же не покупаешь джинсы без примерки? Вот и с помадой то же самое. Возьми тестер, протри его спиртовой салфеткой и обязательно попробуй на губах. Многие девушки «пробуют» цвет на запястье, но это совершенно неправильно. Оттенок кожи на руке сильно отличается от оттенка на губах, а значит, и цвет помады будет выглядеть на этих зонах совершенно по‑разному.

Макияж под красную помаду

Запомни главное: даже идеально подобранная красная помада не будет смотреться без сопутствующего оформления лица. Тон лица должен быть ровный, но не плотный (особенно летом). В качестве средства маскировки и выравнивания тона советуем попробовать легкие BB— или CC-кремы. Второе важное условие успеха — макияж бровей и глаз. Подчеркни брови тенями или карандашом (важно, чтобы они были ухоженными), а глазам вполне хватит туши для ресниц.

Секреты нанесения

Перед тем как наносить помаду, широко улыбнись и посмотри, нет ли на губах шелушения. Если кожа губ не идеальна, помада ляжет неровно и все твои старания пойдут насмарку. Пройдись по губам специальным скрабом или обычной зубной щеткой. Совет от визажистов: чтобы помада не растекалась и держалась как можно дольше, пройдись по контуру губ ватной палочкой, смоченной в мицеллярной воде. Если ты уверена в себе, можешь смело наносить помаду без использования контурного карандаша. Если же «рука дрожит» или ты хочешь немного подкорректировать форму губ, карандаш в тон помады тебе в помощь.