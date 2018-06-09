В Челябинске супружеская пара шьет свадебные наряды: он — платья, она — костюмы

28-летний Ярослав Заикин с детства придумывал эскизы одежды, рисовал нарядных девушек и наблюдал за сестрами, которые дома устраивали модные показы. Когда парень окреп и вырос, то решил стать портным — посвятить себя созданию женской одежды. В этом ему помогает супруга 26-летняя Ирина — тоже модельер, которая, впрочем, специализируется на одежде мужской.

Теперь в собственном салоне они вместе создают наряды для главного торжества в жизни влюбленных. Ярослав кроит платья для невест, а его жена — костюмы для женихов. Кстати, наряды для своей свадьбы, состоявшейся прошлой осенью, они сшили друг для друга. Ярослав создал для Ирины — нежное платье на бретельках с открытой спиной и шлейфом, Ирина для Ярослава — фисташковый костюм «с иголочки».

— Мне нравится шить женскую одежду, в том числе вечерние платья. А вот свадебные — это отдельная история, ведь, с одной стороны, у тебя есть четкие рамки, а с другой стороны — есть пространство, где можно разгуляться фантазии, проявить мастерство, — рассказал «Хорошим новостям» Ярослав Заикин.

С детства наметив курс в выбранную профессию, Ярослав от него не отступал: отучился в технологическом колледже ЮУрГУ на конструктора-модельера, затем работал в магазине одежды, который принадлежит матери Ирины. Там пара и познакомилась. Впрочем, девушка к непосредственно модному делу отношения не имела: трудилась в салоне красоты. У ребят закрутился роман, чуть позже в гору пошло и совместное дело.

Ярослав открыл свое ателье, а невеста взялась помогать. Сначала работала в качестве подмастерья — жених обучал ее тонкостям швейного и дизайнерского дела с нуля, а потом увлеклась и стала сама кроить одежду, вот только больше по душе пришлись не вечерние наряды, а мужские костюмы.

— Ире понравилось работать с формой, с мелкими деталями, то есть кропотливая работа, которой больше на этапах создания мужского костюма, — пояснил Ярослав.

Чтобы быть в тренде и сделать стильную вещь, модельеры следят за мировыми неделями моды в Париже, Милане, Лондоне, а также изучают теорию моды. Последнее пригодилось при выполнении заказа для мужчины (его имя супруги не называют), которому потребовался костюм для участия в мероприятиях на полях кинофестиваля в Каннах.

— На таких мероприятиях строгий дресс-код, поэтому пришлось во всех тонкостях соответствовать требованиям классического мужского костюма. Так, настоящая бабочка должна завязываться, рубашка быть с черными пуговицами, специальный воротник идет под смокинг, на брюках шелковые лампасы и само собой, сам костюм делается из ткани высочайшего качества, — говорит Ярослав.

Невесты порой тоже задают дизайнерам непростые задачки. Например, шлейф одного платья составил четыре метра, а весило оно порядка десяти килограммов.

— Пожалуй, самый удивительный заказ был в прошлом году. Мы раскроили девять метров кружева на маленькие кусочки, чтобы создать узор, украсили платье огромным количеством бисера, но главное — сделали самый длинный шлейф на своей памяти — метра четыре. На платье ушло 15 метров шелковой тафты, — вспоминает владелец ателье.

Нередко покупатели присылают своим кутюрье кадры с бракосочетания и благодарности, а порой даже приглашают на торжество.

Впрочем, от таких предложений ребята все чаще отказываются: нет времени. Что не странно: пока в городе много влюбленных — много заказов и у семьи Заикиных.