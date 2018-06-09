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Сияющий топ и кожаные брюки — Синди Кроуфорд показала образ в стиле 80-х
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Сияющий топ и кожаные брюки — Синди Кроуфорд показала образ в стиле 80-х 

Grazia 1 час назад
Фото: Grazia
В 52-года Синди Кроуфорд все также хороша и сексуальна, как и 20 лет назад. На каждом светском мероприятии она всегда в центре внимания, благодаря своим потрясающим образам. Недавно Синди появилась на одной из вечеринок в Голливуде, где в очередной раз продемонстрировала свой безупречный вкус и великолепную внешность.
Для мероприятия модель выбрала look в лучших традициях 80-х годов: кожаные штаны и сияющий серебряный топ. Звезда дополнила образ босоножками цвета металлик, черным клатчем и украшениями из белого золота. В качестве прически она предпочла объемные локоны и сделала естественный макияж. Блестящий выход во всех смыслах!
Если Синди Кроуфорд радует своих поклонников своим внешним видом, то про ее дочь Кайю такого не скажешь. 16-летняя модель худеет на глазах: при росте 1,75 см она весит всего 42 килограмма! Поклонники не на шутку обеспокоены девушкой, они уверены, что у Гербер началась анорексия.
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