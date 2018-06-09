Фотограф Андрей Медовщиков из Курска и его техника

«Морс» запустил серию статей о коллекциях горожан. Сегодня об увлечении фотографа Андрея Медовщикова. — Увлечение антикварными вещами и фотографированием, как и многие другие хобби, возникло у меня давно. Фотографией занимаюсь с десяти лет: с тех пор, как начал посещать фотокружок при местной Станции юных техников. Помню свой первый фотоаппарат. Это был ФЭД-5В. В этой камере был экспонометр и дальномер, поэтому она представляла собой целостное законченное решение: можно было определять и задавать необходимые параметры съемки без каких-либо дополнительных устройств. Это был надежный фотоаппарат с достаточным потенциалом, чтобы получать хорошие снимки. За ним начали появляться все необходимые для занятия пленочной фотографией приспособления: фотобачки, ванночки, фонарь, фотоувеличитель УПА. Сейчас в моей коллекции всего 10 экспонатов. Я не коллекционирую какие-то особенные, редкие или необычные фотоаппараты. Все экземпляры просты, но они мне интересны: все и каждый в отдельности. В коллекцию попадает то, что нахожу сам или дарят знакомые. Есть памятные для меня экземпляры. Например, одна знакомая из Курчатова подарила Зенит-Е. Камера имеет встроенный селеновый экспонометр и неплохой объектив Гелиос-44-2. Снимки получаются очень хорошие благодаря светосильному объективу. Она может пригодиться для первых шагов в творческой съемке: чтобы сделать каждый снимок, нужно задуматься, какую экспозицию выбрать. Зоркий 3-С Этот экземпляр мне удалось приобрести в пункте приема цветного металла. Цена его была небольшой, но по характеристике камера не уступала всем другим дорогим моделям. Фотоаппарат очень редкий. ЛОМО Компакт-Автомат

Эту камеру мне подарили знакомые. Фотографии получаются с ломо-эффектом, заполненные оттенками фиолетового и бликами желтого. Он выполнен в компактном, лёгком и прочном корпусе, футляр для переноски не требуется. Зенит-В Бывает, снимаю на эту старую камеру, она дает очень красивую картинку. Фотоаппарат достался мне от коллеги по работе, отец которого был путешественником. С этой камерой он проехал почти все города бывшего СССР, снимая красоту каждого города. Юпитер 11 Мне очень нравится этот объектив сейчас, он отличается весьма компактными размерами, красивым «зоннаровским» размытием зон нерезкости. Это последний объектив, появившийся на данный момент. Почти все свободное время я занимаюсь им, потому что его трудно приспособить к имеющейся у меня современной технике.

— Свою коллекцию я не пытаюсь оценивать. Сейчас это все стоит очень дешево, при желании можно даже за 500 рублей купить рабочий фотоаппарат. Я планирую пополнить коллекцию отечественных камер еще зарубежными моделями.

Мне нравится снимать на ретро-объективы. Через них можно не только увидеть, но и почувствовать рисунок, цвета, свет. Раньше фотографии учились долго, овладевая техническими навыками. Сейчас все проще: фотокамера за тебя все делает, поэтому снимать может каждый.