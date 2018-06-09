Александрова блеснула на презентации волшебной коллекции AXENOFF соблазнительным декольте, а Шелягова укротила гепарда

8 июня в московском доме Смирнова звезды и светские персоны собрались на вечеринку в честь новой коллекции ювелирного дома AXENOFF под названием Sleeping Beauty — «Спящая красавица».

WMJ.ru: последние новости

Яркие костюмы, платья пастельных оттенков, легкие блузы и не только: что надеть в офис летом

В утиль: парео, бандажные купальники, авиаторы и другие пляжные антитренды

Образ дня: победительница "Холостяка" Дарья Клюкина в нюдовом костюме и меховых тапках на презентации Blumarine