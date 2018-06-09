Александрова блеснула на презентации волшебной коллекции AXENOFF соблазнительным декольте, а Шелягова укротила гепарда 

8 июня в московском доме Смирнова звезды и светские персоны собрались на вечеринку в честь новой коллекции ювелирного дома AXENOFF под названием Sleeping Beauty — «Спящая красавица».
Особняк XIX века на этот вечер усилиями дизайнера Юлии Шакировой превратился в настоящий волшебный замок Спящей Красавицы посреди зачарованного леса, а звездные гости в своих роскошных нарядах соответствовали сказочной атмосфере, вдохновленной новой ювелирной коллекцией. В роли заколдованной принцессы на вечере выступила в балерина театра им. Станиславского Анастасия Лименко. Ну а гостьи и сами были похожи на принцесс: посмотри, как блистает в золотом платье с декольте Марина Александрова, а красотки Виктория Шелягова и Полина Аскери укрощают гепарда!
Также среди гостей вечера были Алена Ахмадуллина, Светлана Захарова, Константин Андрикопулос, Анастасия Меськова, Оксана Бондаренко, Дарья Лисиченко и другие — больше атмосферных фото из волшебного леса ищи в нашей галерее!
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Фото:пресс-служба