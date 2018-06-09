6 прозрачных вещей, которые вас восхитят

1. Прозрачная блузка от Blumarine

100%-ый шелк, роскошный бант, нежный шалфейный оттенок — у этой блузки есть практически все, чтобы очаровать любую поклонницу утонченной романтичности. Как носить такую блузку? Например, поверх деликатного топа в бельевом стиле, как на фото ниже, где представлена похожая, но несколько иная прозрачная модель от Blumarine.

2. Кимоно от Red Valentino

Цветочная вышивка на черном тюле смотрится настолько ярко, что этот предмет гардероба становится целиком и полностью самодостаточным.

Любопытно, что на фотомодели модного дома прозрачное кимоно надето поверх прозрачной же блузки! Для повседневного образа это, конечно, может показаться избыточным, но поверх нейтрального топа такое кимоно будет смотреться уместным даже в самый будний день.

3. Юбка от Carolina Herrera

Благодаря нежной плиссировке прозрачность юбки практически нивелируется, а невероятно деликатный пудрово-розовый оттенок придает образу девичью невинность. Обратите внимание, какой тонкий, но эффектный контраст создает непрозрачная кокетка.

4. Платье от Zac Zac Posen

Комбинация платья и чехла всегда смотрится невероятно эффектно, а здесь добавляется контраст черного и белого, что только усиливает впечатление.

5. Вышитая накидка от Оксаны Полонец

Еще один прекрасный пример того, как вышивка превращает прозрачную вещь в произведение искусства! Безусловно, этот образ складывается из деталей, но сама по себе такая накидка может украсить не только праздничный комплект, но и более повседневный.

6. Тренч от Ralph&Russo

Прозрачный тренч — редкость, а уж в таком нежном исполнении и прекрасном небесно-голубом цвете и подавно! Вновь контраст прозрачных и непрозрачных деталей, а кроме того, практически неземное впечатление усиливает необычный перьевой декор.