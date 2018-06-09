«Жилетка Яне тесновата»: Рудковская промахнулась с размером одежды

Супруга Евгения Плющенко — музыкальный продюсер Яна Рудковская , снова посетила светский ужин в одиночестве. На чинном звездном мероприятии женщина провела совсем немного времени, но успела попасть в объективы приглашенных фотографов. А затем и в социальные сети, где ее уже готовы были встретить приветственные замечания персональных хейтеров.

В столице недавно прошел светский ужин, посвященный первой в России архивной выставке старейшего итальянского обувного бренда, специализирующегося на эксклюзивных моделях ручной работы. Кроме удивительного экскурса в историю марки, гостям представили новую коллекцию осень-зима 2018/19, а также поведали о перспективах развития в обозримом будущем.

Среди почетных гостей неформальной встречи была также и успешная бизнес-леди Яна Рудковская. Светская львица пришла на ужин в длинной плиссированной юбке черного цвета, из-под которой виднелись оригинальные сетчатые полуботинки на удобном низком каблуке. Завершила образ знаменитой блондинки объемная сумка и жилетка, выполненная в стиле мужского офисного пиджака. К слову, именно оригинальный крой жилетки-блузы привлек наибольшее внимание интернет-модников, которые уже привыкли к необъяснимой любви супруги Евгения Плющенко к всевозможным рюшам и оборкам, а посему оставили фасон ее юбки без излишних комментариев.

«Такое чувство, что у обычного пиджака оторвали рукава» «А мне нравится. Оригинально и Яне идет» «Ого. Она так поправилась! Или там в другом причина?» «Очень странный фасон топа. Вид незаконченный» «Такая жилетка не смотрится с этой цыганской юбкой» «Надо было вниз что-то надеть что ли… а то выглядит, как в жилетке на голое тело» «Эта жилетка Яне тесновата, кажется. Неужели грядет пополнение?», — не скупились на отзывы и предположения в сети. Напомним, что поклонники уже спрашивали Яну Рудковскую в сети насчет возможной беременности, но внятного ответа так и не получили. Так что все, чем располагают сегодня хейтеры звездной блондинки — это лишь слухи и неподтвержденные домыслы.