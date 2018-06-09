В чем секрет французского стиля?

Французы вообще все делают лучше, чем остальные простые смертные: и столы умеют накрывать, как в кулинарных блогах, и путешествуют, как герои винтажных открыток, и за своим стилем умеют следить так ловко, что всем остальным кажется, что это просто скрытый дар, который передается по наследству, и ничто больше.

Подозреваем, что всему виной этот волшебный воздух, музеи с величайшими произведениями искусства и талантливые местные марки, которым нет равных нигде в мире.

Но могут ли нефранцуженки по происхождению разгадать секрет этого полумифического французского стиля? Мы не претендуем на объективность, но все равно попытаемся, а заодно помечтаем о том, что «учебную практику» проводим не где-нибудь, а в сердце Парижа.

Плетеная сумка-корзина

Любимица Vogue и истинная француженка Жанна Дамас с ней вообще не расстается ни в городе, ни на пляжных каникулах. Берем с нее пример, а еще вспоминаем Джейн Биркин, которая первой завела привычку разгуливать по улицам с этим трогательным деревенским аксессуаром.

Приталенные фасоны

«Делайте талию» абсолютно у любой вещи. Француженки проигнорировали моду на все объемное и бесформенное, сохранив за собой каноническое женское право носить вещи с акцентом на талию. И по правде говоря, так действительно получается эффектнее!

Мужские костюмы

Пиджак базового цвета — это вещь номер один в вашем шкафу (и естественно, он там не в единственном экземпляре), а брючный костюм — фактически униформа. Найдите себе идеальный брючный костюм по сезону, не расставайтесь с ним без повода и от души «приправляйте» аксессуарами и украшениями (но не массивными!).

Золотые подвески

А теперь подробно про украшения: игнорируйте все, что не отвечает вашей индивидуальности и вашему персональному самоощущению. Вы должны будете без запинки объяснить, что означает каждый символ на вашей шее, и прибавить к рассказу философскую притчу. Только наличие красной помады оправдывать не придется — француженки ее обожают!

Трикотажные топы

Вспомните, какой верх так часто носила Брижит Бардо? Годы идут, а действенным трюкам француженки не изменяют. Так что трикотажных топов у вас должно быть минимум два: один закрытый, наподобие водолазки для образа скромницы, и другой с пуговицами спереди для создания «спонтанного» декольте и роли роковой соблазнительницы.

Босоножки сабо

Острые высокие шпильки? Нет уж, слишком неудобно и здесь вам не Голливуд. Кроссовки и белые кеды? Скучно и «как все», никакой изюминки. У француженок замечено два ярких предпочтения в мире обуви: это черные или коричневые низкие ботильоны, которые сочетаются буквально со всем на свете, и летние туфли без пятки и на небольшом каблуке.