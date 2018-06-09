Модные русские марки из Instagram, к которым стоит присмотреться

Юлия Манукова, стилист, редактор моды

Просматривать ленту Instagram лучше всего с пользой. Например, чтобы отыскать классную вещицу, которую не встретишь ни в Zara, ни в любом другом масс-маркете. Пять очевидно важных российских брендов, которые предлагают шопинг через социальную сеть, в нашем обзоре.

«Тонкий Лед»

Tonkilled, или «Тонкий Лед», довольно молодой российский бренд. За изящной игрой слов в названии скрывается чудесно скроенная одежда. При первом взгляде кажется, что она исключительно базовая: в коллекции много платьев-рубашек и строгих брюк. Новый сезон марка посвятила характерным чертам Востока и Севера, что выражается в свободных формах, струящихся силуэтах и самых разнообразных тканях. Результат достойный и очень даже городской.

«Два Мяча»

Кеды марки «Два Мяча», любимые нашими родителями, переживают очередное возвращение. В коллекции нового сезона представлены формы и цвета, которые были очень злободневны десятилетия назад. Современная интерпретация впечатляет и удивит самую избалованную модницу. Помимо обуви, марка впервые представила текстиль: футболки и толстовки.

Soeasy Moscow

Soeаsy Moscow понравится тем, кто ежедневно носит элегантную классику по зову сердца или рабочего дресс-кода. Лаконичные костюмы с преимущественно объемными жакетами, юбки-карандаши, трикотажные джемперы — все весьма сдержанно, но нескучно. Помимо нарядов для будней, есть и кое-что очень ценное для уикенда. Например, платье-халат. Эйфория от него обеспечена!

I AM Studio

Бренд, который не нуждается в представлении. В магазине I AM Studio вы без проблем найдете легкие платья на французский манер — те самые, в которых хочется ходить на свидания. Рюши и воланы — отличительная черта марки — есть в каждой коллекции. Но не стоит думать, что все вещи исключительно легкомысленные. Они с большим успехом перемежаются с более минималистичной базой вроде простых футболок или однотонных юбок.

Coshe Furs

Перпективный молодой бренд Coshe Furs занимается изготовлением меховых пальто и кожаных курток. Коллекция весна-лето 2018 наполнена не только косухами, но и жилетками oversize. У них настолько точный и современный крой, что глаз не оторвать. Все производство марки располагается в собственной мастерской, где можно как купить вещи из текущих коллекций, так и сделать персональный заказ. В общем, если захотите узнать, что такое лаконичный люкс, вам определенно сюда.

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