«Хочется что-нибудь метнуть»: одежда Екатерины Шпицы превратила ее в ходячую мишень

Актриса Екатерина Шпица может похвастаться утонченным вкусом и стилем, а потому безвкусный наряд на кинофестивале в Сочи озадачил поклонников. Звезда появилась на красной дорожке в оригинальном изделии на тонких бретельках, который вызвал массу насмешек со стороны обывателей — ведь в таком одеянии артистка представляла собой настоящую ходячую мишень.

Очаровательная и несравненная российская актриса Екатерина Шпица привлекает внимание не только своим актерским талантом, но и чувством стиля, который неизменно присутствует при каждом ее появлении на публике. Восторженные почитатели и коллеги по шоу-бизнесу раз за разом льстят артистке, что наряды красавицы делают ее звездой любых светских раутов, однако ошибаться может даже признанная икона стиля. И выход звезды на красную ковровую дорожку показа картины «Слоны могут играть в футбол» вызвал разочарованные вздохи не только у модных критиков, но и у самых преданных и верных почитателей Екатерины.

Желая быть оригинальной, кинодива сделала ставку на необычный наряд с тонкими бретельками, чья яркая расцветка выделила ее из толпы. Однако полет дизайнерской мысли, создавший столь необычную вещь, смутил и рассмешил обывателей, ведь на Екатерине Шпице во весь рост красовалась бело-красная мишень. Этот занимательный факт так разительно отличался от всем привычных элегантных образов знаменитости, что модные критики не смогли не высмеять ее наряд, удивляясь тому, что сподвигло Екатерину продемонстрировать всему миру такой необычный рисунок.

«Что с ней стало? Она такая раньше хорошенькая и стильная была» «Мишень для дротиков?» «Не понимаю, может я отстала от моды» «Так и хочется в нее что-нибудь метнуть» «Что за мишень?» «На редкость безвкусный выход. Что она этим топом сказать хотела?» «О ужас, что за наряд?» «Это же красный круг из „ривердейла“

Любопытно, что массовая критика задела Екатерину, которая вступила в полемику с пользователями сети, позволившими себе неприглядное высказаться о ее наряде. Такое поведение ещё больше огорчило почитателей, которые сочли, что в данном случае отстаивать свою позицию недостойно для иконы стиля.