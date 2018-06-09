Lady in red: голливудский образ Алены Пеневой в алом платье

В минувшую пятницу состоялась ежегодная музыкальная премия МУЗ-ТВ, где у Алены Пеневой была важная задача. Редакционный директор Grazia и Сosmopolitan объявляла победителя в номинации «Лучшее женское видео». К выходу на сцену «Олимпийского» Алена подготовилась как следует и выглядела потрясающе.

Для мероприятия она выбрала элегантное алое платье Valentino. С нарядом Алена не прогадала, потому как на он эффектно смотрелся сцене и сделал из нее самую настоящую голливудскую диву. Элегантный конский хвост и макияж с акцентом на губы прекрасно дополнили образ.