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Lady in red: голливудский образ Алены Пеневой в алом платье
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Lady in red: голливудский образ Алены Пеневой в алом платье 

Grazia 41 минуту назад
Фото: Grazia
В минувшую пятницу состоялась ежегодная музыкальная премия МУЗ-ТВ, где у Алены Пеневой была важная задача. Редакционный директор Grazia и Сosmopolitan объявляла победителя в номинации «Лучшее женское видео». К выходу на сцену «Олимпийского» Алена подготовилась как следует и выглядела потрясающе.
Для мероприятия она выбрала элегантное алое платье Valentino. С нарядом Алена не прогадала, потому как на он эффектно смотрелся сцене и сделал из нее самую настоящую голливудскую диву. Элегантный конский хвост и макияж с акцентом на губы прекрасно дополнили образ.
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Женский форум
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