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Американская горнолыжница шокировала фанатов новой фотографией в купальнике
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Американская горнолыжница шокировала фанатов новой фотографией в купальнике
Газета.Ru
1 час назад
Женский форум
Фото: ESPN
На снимке, опубликованном в инстаграме спортсменки, Вонн позирует в рамках профессиональной фотосессии в откровенном купальнике, подчеркивающем прекрасные формы американки.
Ранее российская скелетонистка показала свою шикарную фигуру.
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