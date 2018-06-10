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Американская горнолыжница шокировала фанатов новой фотографией в купальнике
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Американская горнолыжница шокировала фанатов новой фотографией в купальнике 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: ESPN
На снимке, опубликованном в инстаграме спортсменки, Вонн позирует в рамках профессиональной фотосессии в откровенном купальнике, подчеркивающем прекрасные формы американки.
Ранее российская скелетонистка показала свою шикарную фигуру.
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