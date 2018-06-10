Американская горнолыжница шокировала фанатов новой фотографией в купальнике

На снимке, опубликованном в инстаграме спортсменки, Вонн позирует в рамках профессиональной фотосессии в откровенном купальнике, подчеркивающем прекрасные формы американки.

Ранее российская скелетонистка показала свою шикарную фигуру.