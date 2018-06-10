Как носить и с чем сочетать одежду хитового желтого цвета — изучаем по Instagram звезд

Желтый цвет — это одуванчики, подсолнухи, лютики, это канарейка, яичный желток, лимон, бананы, цыплята. Все, что ни вспомни, рождает приятные ассоциации чего-то очень положительного. В психологии, между прочим, это самый легкий и яркий цвет. Он тонизирует и ободряет, а также стимулирует умственную жизнь человека. А еще, кстати, в Китае этот цвет ассоциируется с правящей династией. И можно приводить еще тысячи причин для того, чтобы у тебя в гардеробе появилось больше желтого. Посчитаем, сколько звезд использует в своих образах солнечные оттенки.

Вера Брежнева , Блейк Лайвли и актриса Елена Подкаминская выбирают широкие брюки палаццо. Total yellow look притягивает к себе восхищенные взгляды и выглядит очень свежо. Раньше брючный костюм ассоциировался исключительно с работой в офисе, но теперь это незаменимая часть гардероба любой модницы. В последнее время нередко можно встретить селебрити в таком наряде на красной дорожке.

Если тебе кажется скучным монохромный желтый образ, то можно примерить вещи с ненавязчивым цветочным принтом. Надежда Сысоева , например, выбирает именно такую блузу, сочетая ее с джинсами и тренчем в тон. А Ирина Горбань катается на велосипеде в шифоновом желтом платье с рюшами и нежным цветочным рисунком.

Тина Канделаки часто радует подписчиков интересными образами и даже устраивает голосование за «лучший наряд недели». В этот раз она предстала в асимметричной юбке плиссе палевого цвета и контрастной фиолетовой блузе. Кстати, такое сочетание на редкость выигрышное. Ты точно не останешься незамеченной!

С приходом лета всегда встает вопрос: какой выбрать купальник? Лена Темникова и Ирена Понарошку подсказывают — однозначно желтый! Слитный или раздельный — неважно. Сливайся с золотым песком или с горячими солнечными лучами, в таком ярком купальнике ты будешь очень органично смотреться на пляже.

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Текст:Татьяна Зубахина

Фото:Instagram