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«Спанч Боб в руках»: сумку Валерии сравнили с губкой для мытья посуды
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«Спанч Боб в руках»: сумку Валерии сравнили с губкой для мытья посуды 

Eva.ru 1 час назад
Фото: Eva.ru
Певица Валерия появилась на музыкальной премии телеканала «Муз-ТВ» в необычном аксессуаре, который не пришелся по вкусу большинству зрителей. Многие сочли ее шляпку слишком экстравагантной и не подходящей к костюму. Однако вряд ли модные критики смогли испортить хорошее настроение народной артистке России, которая получила заветную «тарелку» в престижной номинации.
На днях в Москве прошло одно из важнейших событий в отечественном шоу-бизнесе — церемония награждения телеканала «Муз-ТВ». По красной дорожке в стильных нарядах прошлись десятки звезд российской эстрады, в их числе оказалась и певица Валерия. Артистка по обыкновению прибыла на премию в компании мужа и по совместительству продюсера, Иосифа Пригожина, с которым они недавно отметили 14-летие брачной жизни и по этому случаю венчались в церкви. 50-летняя певица Валерия уже много лет восхищает своих поклонников идеальной фигурой, однако в последнее время наряды звезды вызывают вопросы даже у ее почитателей. На важное мероприятие звезда надела белоснежный брючный костюм, украшенный массивными брошами. Многие заметили, что рукава жакета оказались слишком длинными, а брюки — мятыми. Однако внимание удивленной публики привлекло даже не это, а аксессуары, дополняющие образ. На голове певица красовалась черная шляпка с вуалью, а в руках был желтый клатч, по виду напоминающий губку.
«Штаны измяты, шляпа эта и Спанч Боб в руках» «Я окна дома мою такой губкой, как у нее в руках. Ну и мода» «Зачем этот тюрбан на голове?» «О боже, что еще за вдовья шляпка? Как на фильтре в Инстаграме» «Даже показалось, что на Валерии пилотка»
Стоит отметить, что певица в торжественный вечер была удостоена награды в номинации «За вклад в развитие популярной музыки», чему была очень рада. Ну а читать критику про свои наряды Валерии не впервой. Она даже регулярно отвечает недоброжелателям, которым кажется странным и безвкусным ее внешний вид. Звезду задевают неэтичные комментарии, поэтому она просит оставлять свое мнение по поводу ее нарядов при себе.
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