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Показ Moschino: Алессандра Амбросио в образе фокусника на подиуме, Пэрис Джексон, Гвен Стефани с детьми — среди гостей
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Показ Moschino: Алессандра Амбросио в образе фокусника на подиуме, Пэрис Джексон, Гвен Стефани с детьми — среди гостей 

Карельские вести 58 минут назад
Фото: Карельские вести
Алессандра Амбросио с другими моделями после показа Moschino На территории конноспортивного центра в городе Бербанк, штат Калифорния, прошел показ круизной коллекции Moschino. Креативный директор марки Джереми Скотт, давно умеющий относиться к моде с иронией, превзошел сам себя. Дизайнер устроил цирк в прямом смысле слова: призвав на помощь юмор и фантазию, он превратил фэшн-шоу в цирковое представление. Джереми вышел к гостям в начале дефиле и, как настоящий конферансье, объявил тему всего действа. На подиуме появились модели, чьи образы напоминали клоунов, фокусников, гимнастов, дрессировщиков и других артистов зрелищного жанра.
Цирк разных времен стал для Скотта источником свежих идей, которые он представил в свойственной ему яркой манере. Кричащие цвета, блестящие материалы, гротескные аксессуары и макияж — все соответствовало заявленной теме.
Среди моделей гости узнали Алессандру Амбросио, которая несколько раз выходила на подиум и в одном из образов была похожа на фокусника. Стелла Максвелл, Изабели Фонтана, Тедди Куинливан тоже стали артистами «цирка» Джереми Скотта.
Алессандра Амбросио За показом круизной коллекции Moschino наблюдали Пэрис Джексон, Крис Дженнер, Эмма Робертс, Гвен Стефани и другие гости. Стефани пришла с тремя сыновьями: 12-летним Кингстоном, девятилетним Зумой и четырехлетним Аполло.
Эмма Робертс
Джереми Скотт
Гости показа Moschino
Пэрис Джексон
Гвен Стефани
Гвен Стефани с сыновьями
Крис Дженнер
Крис Дженнер и Гвен Стефани
Дженьюари Джонс
Джастин Скай
Бриттани Сноу
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