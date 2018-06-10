Показ Moschino: Алессандра Амбросио в образе фокусника на подиуме, Пэрис Джексон, Гвен Стефани с детьми — среди гостей

Алессандра Амбросио с другими моделями после показа Moschino На территории конноспортивного центра в городе Бербанк, штат Калифорния, прошел показ круизной коллекции Moschino. Креативный директор марки Джереми Скотт , давно умеющий относиться к моде с иронией, превзошел сам себя. Дизайнер устроил цирк в прямом смысле слова: призвав на помощь юмор и фантазию, он превратил фэшн-шоу в цирковое представление. Джереми вышел к гостям в начале дефиле и, как настоящий конферансье, объявил тему всего действа. На подиуме появились модели, чьи образы напоминали клоунов, фокусников, гимнастов, дрессировщиков и других артистов зрелищного жанра.

Цирк разных времен стал для Скотта источником свежих идей, которые он представил в свойственной ему яркой манере. Кричащие цвета, блестящие материалы, гротескные аксессуары и макияж — все соответствовало заявленной теме.

Среди моделей гости узнали Алессандру Амбросио, которая несколько раз выходила на подиум и в одном из образов была похожа на фокусника. Стелла Максвелл , Изабели Фонтана, Тедди Куинливан тоже стали артистами «цирка» Джереми Скотта.

Эмма Робертс

Джереми Скотт

Гости показа Moschino

Пэрис Джексон

Гвен Стефани

Гвен Стефани с сыновьями

Крис Дженнер

Крис Дженнер и Гвен Стефани

Джастин Скай

Бриттани Сноу