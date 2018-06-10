Презентация коллекций одежды в пекинском дворце Гунванфу

Пекин, 9 июня / Синьхуа / — По случаю 9 июня — Дня культурног и природного наследия в Китае — на территории дворца Гунванфу в Пекине состоялась презентация оригинальных коллекций одежды от китайских дизайнеров. (Синьхуа/Чэнь Цзяньли)

Пекин, 9 июня /Синьхуа/ — По случаю 9 июня — Дня культурног и природного наследия в Китае — на территории дворца Гунванфу в Пекине состоялась презентация оригинальных коллекций одежды от китайских дизайнеров. (Синьхуа/Чэнь Цзяньли)

Пекин, 9 июня /Синьхуа/ — По случаю 9 июня — Дня культурног и природного наследия в Китае — на территории дворца Гунванфу в Пекине состоялась презентация оригинальных коллекций одежды от китайских дизайнеров. (Синьхуа/Чэнь Цзяньли)

Пекин, 9 июня /Синьхуа/ — По случаю 9 июня — Дня культурног и природного наследия в Китае — на территории дворца Гунванфу в Пекине состоялась презентация оригинальных коллекций одежды от китайских дизайнеров. (Синьхуа/Чэнь Цзяньли)

Пекин, 9 июня /Синьхуа/ — По случаю 9 июня — Дня культурног и природного наследия в Китае — на территории дворца Гунванфу в Пекине состоялась презентация оригинальных коллекций одежды от китайских дизайнеров. (Синьхуа/Чэнь Цзяньли)

Пекин, 9 июня /Синьхуа/ — По случаю 9 июня — Дня культурног и природного наследия в Китае — на территории дворца Гунванфу в Пекине состоялась презентация оригинальных коллекций одежды от китайских дизайнеров. (Синьхуа/Чэнь Цзяньли)

Пекин, 9 июня /Синьхуа/ — По случаю 9 июня — Дня культурног и природного наследия в Китае — на территории дворца Гунванфу в Пекине состоялась презентация оригинальных коллекций одежды от китайских дизайнеров. (Синьхуа/Чэнь Цзяньли)

Пекин, 9 июня /Синьхуа/ — По случаю 9 июня — Дня культурног и природного наследия в Китае — на территории дворца Гунванфу в Пекине состоялась презентация оригинальных коллекций одежды от китайских дизайнеров. (Синьхуа/Чэнь Цзяньли)

Пекин, 9 июня /Синьхуа/ — По случаю 9 июня — Дня культурног и природного наследия в Китае — на территории дворца Гунванфу в Пекине состоялась презентация оригинальных коллекций одежды от китайских дизайнеров. (Синьхуа/Чэнь Цзяньли)

Пекин, 9 июня /Синьхуа/ — По случаю 9 июня — Дня культурног и природного наследия в Китае — на территории дворца Гунванфу в Пекине состоялась презентация оригинальных коллекций одежды от китайских дизайнеров. (Синьхуа/Чэнь Цзяньли)

Пекин, 9 июня /Синьхуа/ — По случаю 9 июня — Дня культурног и природного наследия в Китае — на территории дворца Гунванфу в Пекине состоялась презентация оригинальных коллекций одежды от китайских дизайнеров. (Синьхуа/Чэнь Цзяньли)

Пекин, 9 июня /Синьхуа/ — По случаю 9 июня — Дня культурног и природного наследия в Китае — на территории дворца Гунванфу в Пекине состоялась презентация оригинальных коллекций одежды от китайских дизайнеров. (Синьхуа/Чэнь Цзяньли)

Пекин, 9 июня /Синьхуа/ — По случаю 9 июня — Дня культурног и природного наследия в Китае — на территории дворца Гунванфу в Пекине состоялась презентация оригинальных коллекций одежды от китайских дизайнеров. (Синьхуа/Чэнь Цзяньли)