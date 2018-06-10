«Как всегда великолепна»: Сара Джессика Паркер хороша даже в пижаме

Знаменитая актриса Сара Джессика Паркер покорила многих интернет-пользователей, когда в социальные сети попали снимки, сделанные во время ее прогулки по Нью-Йорку, для которой она облачилась в самую обыкновенную пижаму из черного шелка.

Американская актриса Сара Джессика Паркер упорно ассоциируется у многих поклонников с Керри Брэдшоу — героиней, ставшей ее визитной карточкой. Впрочем, сама знаменитость так сроднилась со своим экранным образом, что порой уже трудно понять, кто на кого в итоге оказал влияние — Керри на Сару или же наоборот. Но как бы то ни было, новый публичный выход Паркер не мог остаться без внимания, ведь актриса щеголяла по Нью-Йорку в пижамном костюме, из-под которого пикантно выглядывал черный бюстгальтер.

На днях 53-летняя актриса стала центром всеобщего внимания, когда появилась на улице в черном пижамном костюме, ворот которого был расстегнут настолько, чтобы окружающие смогли отчетливо увидеть кружевное бра, красующееся на аккуратной груди Сары. Дополнили «постельный» образ знаменитой модницы серебряные лодочки из коллекции ее обувного бренда SJP. Поклонники немного растерялись от увиденного, но пришли к выводу, что эксперимент хоть и выглядит слегка странным, но не может не вызывать определенного восхищения своей смелостью.

«Далеко не красавица, но ее обаяние лучше, чем работа пластических хирургов» «Какая же она потрясающая! Даже в пижаме» «Как всегда великолепна… Наряд странный правда, но может так модно?» «Неплохо выглядит. Жаль только, что ей сделали такой цвет волос и одели в пижаму» «Не пойму — это пижама или костюм на выход?» Как оказалось, свой образ Сара выбирала не самостоятельно, а лишь выполняла указание стилистов. Ее прогулка в пижаме была тщательно спланирована для съемок одного из коммерческих роликов.