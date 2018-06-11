Сара Джессика Паркер прошлась по городу в пижаме

Актриса приняла участие в модной съемке, для которой выбрала наряд в стиле Кэрри Брэдшоу

Сара Джессика Паркер стала главной героиней рекламной кампании бельевого бренда Intimissimi, специально для которого она приняла участие во вдохновляющей съемке.

Кампания Intimissimi #insideandout призвана не только продемонстрировать новинки коллекции, но и рассказать интересные истории успешных и красивых женщин.

Съемки для осенней кампании проходили прямо на улицах Нью-Йорка, так что любой прохожий мог воочию увидеть роскошный и соблазнительный наряд Сары Джессики Паркер. Для фотосессии она выбрала стильную черную пижаму из шелка, в которой, к слову, с легкостью можно ходить не только дома, но и, скажем, на вечеринки.

Образ дополнили кружевной бюстгальтер и серебристые лодочки — все в лучших традициях Кэрри Брэдшоу!

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