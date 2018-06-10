«Стилист зря ест свой хлеб»: платье Анны Семенович подчеркнуло ее недостатки

Анна Семенович появилась на премии «Муз-ТВ» в розовом платье и с такими же розовыми волосами, напомнив фанатам куклу Барби. Платье обтянуло главное достоинство популярной артистки и скрыло нежелательные для взора публики места. Но вездесущей толпе зрителей не доставило трудностей разглядеть недостатки Анны и указать ей на них.

Появившись в таком амплуа, Анна спровоцировала зрителей и интернет-пользователей на активные обсуждения. Её образ в целом показался народу странным: розовые волосы, ярко-розовое атласное платье и гламурный макияж сделали из изящной Семенович экстравагантную даму, больше похожую на куклу. Следящие за жизнью звезды поклонники знают, что такой стиль совершенно не соответствует её нутру. Но каждый из присутствующих знаменитостей на премии хотел быть ярким и выделиться из общей массы, поэтому почти все образы на этом мероприятии были, мягко горя, неординарными.

Многие также отметили, что наряд совсем не соответствует возрасту Анны и нелепо выглядит на 38-летней певице. Намного лучше на ней сидело бы платье с длинным шлейфом и глубоким декольте: тогда люди, в частности мужчины, просто не смогли бы отвести взгляд, чтобы искать изъяны. Женская часть зрителей премии отругала стилиста Семенович за то, что он неправильно подошел к выбору одежды своей клиентки. Из-за отсутствующих рукавов полные руки попали под прицел критиканов. «Ну прям Барби настоящая!» «Этой Барби рожать пора!» «Стилист однозначно зря ест свой хлеб — платье лишь подчеркнуло недостатки, а надо бы их скрыть». «Платье хорошо скрыло ваши недостатки снизу! Но вот руки.. это косяк вашего стилиста!» «Можно было и лучше нарядиться, не впечатлило!»