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«Аж в глазах рябит»: Дженнифер Лопес удивила зрителей экстравагантным нарядом
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«Аж в глазах рябит»: Дженнифер Лопес удивила зрителей экстравагантным нарядом 

Eva.ru 2 часа назад
Фото: Eva.ru
Американская R'n'B-исполнительница Дженнифер Лопес не перестает удивлять поклонников своим неповторимым стилем. На днях знаменитость пожаловала в гости на вечернее ток-шоу Джимми Киммела в пестром наряде, усыпанном долларами.
Заокеанский аналог «Вечернего Урганта» — ночное шоу «Джимми Киммел в прямом эфире», пользуется в Штатах огромной популярностью. На днях развлекательную программу посетила потрясающая актриса и певица Дженнифер Лопес.
48-летняя знаменитость вошла в студию в экстравагантном костюме, состоящем из кроп-топа и лосин, ставших уже традиционным предметом гардероба артистки. Казалось бы, что экстраординарного может быть в таком скучном на первый взгляд образе? Его принт! Весь наряд Дженнифер был украшен пестрым рисунком в виде долларовых купюр с различной номинальной стоимостью.
«Аж в глазах рябит» «Куда столько? Как-то нелепо…» «Это что пропаганда доллара?» «Что-то я не понял. Это новая мода?» «То флаги носили, теперь валюту», — растеряно писали в сети поклонники поп-дивы.
Конечно, Джей Ло не просто так появилась в «долларовом» образе на национальном канале. Певица сейчас активно занимается продвижением своей новой композиции Dinero (Деньги). Ради успеха видеоклипа, выпущенного на упомянутый трек, Лопес даже снялась жарящей мясо в одном нижнем белье. Разумеется, ролик вызвал противоречивые отзывы в сети, но ведь Дженнифер уже не привыкать к критическим замечаниям со стороны интернет-пользователей, когда дело касается ее чрезмерного оголения.
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Женский форум
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