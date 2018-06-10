В уникальном саду Сингапура могут появиться орхидеи, названные в честь Трампа и Ким Чен Ына 

Сингапурский ботанический сад — единственный тропический сад, признанный ЮНЕСКО объектом Всемирного наследия. Одна из его главных достопримечательностей — парк орхидей, в котором представлена крупнейшая коллекция цветов, насчитывающая более тысячи видов и двух тысяч гибридов. Кроме того, в рамках так называемой «орхидейной дипломатии» некоторые растения получили имена в честь высокопоставленных лиц и глав государств со всего мира. По данным СМИ, в коллекции в ближайшее время могут появиться орхидеи, названные в честь президента США Дональда Трампа и лидера Северной Кореи Ким Чен Ына. Именно в Сингапуре 12 июня должна состояться историческая встреча глав Соединённых Штатов и КНДР.