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В уникальном саду Сингапура могут появиться орхидеи, названные в честь Трампа и Ким Чен Ына
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В уникальном саду Сингапура могут появиться орхидеи, названные в честь Трампа и Ким Чен Ына 

RT на русском 1 час назад
Сингапурский ботанический сад — единственный тропический сад, признанный ЮНЕСКО объектом Всемирного наследия. Одна из его главных достопримечательностей — парк орхидей, в котором представлена крупнейшая коллекция цветов, насчитывающая более тысячи видов и двух тысяч гибридов. Кроме того, в рамках так называемой «орхидейной дипломатии» некоторые растения получили имена в честь высокопоставленных лиц и глав государств со всего мира. По данным СМИ, в коллекции в ближайшее время могут появиться орхидеи, названные в честь президента США Дональда Трампа и лидера Северной Кореи Ким Чен Ына. Именно в Сингапуре 12 июня должна состояться историческая встреча глав Соединённых Штатов и КНДР.
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