Чему отдать предпочтение этим летом: лен VS хлопок

Общим между материалами, конечно, является натуральное происхождение волокон. В летний зной подходящими вариантами станут как лен, так и хлопок. Ведь эти ткани достаточно легкие, дышащие и приятные на ощупь. Одежда из таких материалов гигроскопична, прочна и не требует использования антистатика, что немаловажно.

В чем разница?

Вещи изо льна отличаются своими антибактериальными свойствами, что не позволяет микробам осесть и генерировать нежелательный запах. Лен считается самым экологически чистым продуктом, а также более прочным по сравнению с другими материалами.

Преимущество хлопка в его универсальности. Независимо от сезона вам будет в нем комфортно: летом дышит, впитывает влагу, а зимой сохраняет тепло. Что касается тактильных ощущений, то этот материал более тонкий и мягкий.

Что выбрать?

Многие российские бренды в этом году уделяют особое внимание льну. Так, например, 12Storeez делает акцент на льняных вещах, сочетая рубашку и брюки, топ и шорты, даже плащи изо льна имеются. Бренд 2mood демонстрирует, как носить льняные комплекты, комбинезоны и юбки.

Одежда изо льна весьма лаконична сама по себе. Для придания изюминки вашему образу добавьте аксессуаров. Отличным дополнением станет плетеная сумка или сумка-рюкзак из кожи.

Если вы консерватор и гораздо привычнее носить хлопок и зимой, и летом — не беда! Летние коллекции всегда предлагают изобилие хлопковой одежды.

Чтобы упростить выбор, вы можете сочетать вещи из уже полюбившихся натуральных тканей. Сейчас большой популярностью пользуется трикотаж. Так вот трикотажный хлопковый топ станет идеальным верхом к льняным брюкам, а хлопковый джемпер с коротким рукавом с легкостью составит пару юбке изо льна.