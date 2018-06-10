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Волочкову осмеяли за нелепое платье «под гжель
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Волочкову осмеяли за нелепое платье «под гжель 

WDay.ru 1 час назад
Фото: WDay.ru
Экс-балерину сравнили с секретаршей из Челябинска.
Звезда не устает радовать поклонников новыми нарядами и быть предметом для обсуждения. Анастасия привыкла к тому, что ее часто критикуют за своеобразный стиль. Она и сама ничего не может с собой поделать. Любовь к необычным платьям у нее, наверное, родилась еще в Большом театре, где она блистала в главных партиях. Волочкова не любит «полутонов» ни в чем: если шпагат, то в бикини, если платье, то под гжель.
Подписчики сразу же взялись рассматривать экс-приму.
«Гжельская статуэтка», «Рисунок на платье должен быть наоборот. Визуально бедра надо было расширять, а так еще расширили грудь и сузили бедра», «Надо же, какие в Челябинске секретарши…» — пишут в микроблоге.
Однако есть и те, кому образ Волочковой пришелся по вкусу: «Платье очень крутое! И принт, и длина!», «Платье очень удачное, просто супер, но обувь к нему нужна более легкая, эти утяжеляют образ и совершенно не идут к этому наряду».
Действительно, босоножки на высокой платформе не слишком подходят к этому образу. Ведь наряд балерины предполагает все-таки лодочки на шпильке. Однако не стоит забывать, что путь к балету у Анастасии был нелегкий. Она стерла все ноги в кровь.
«Что вы, люди, всегда, критикуете ее обувь? Вы ноги ее видели? Все в мозолях и шишках. На такие ноги тяжело что-то подобрать. Тапки на пляже тоже с букетами одевает, тоже прячет шишки на ногах. Так что уймитесь наконец с ногами», — просят ярые защитники звезды.
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