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Модный провал Кинотавра 2018: Нонна Гришаева в платье прошлого века
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Модный провал Кинотавра 2018: Нонна Гришаева в платье прошлого века 

Teleprogramma.pro 38 минут назад
Фото: Teleprogramma.pro
Нонна Гришаева
Фото: Владимир Веленгурин, kp.ru
Сегодня, 10 июня, в Сочи завершился 29-ый открытый кинофестиваль «Кинотавр». Ну а начинался он традиционно с дефиле нарядов самых стильных представительниц мира кино и шоу-бизнеса. Наряд Нонны Гришаевой, появившейся в объективах камер фоторепортеров одной из первых, обсуждался в Сети с особым пристрастием. Как его прокомментирует наш эксперт по моде?
Комментарий эксперта:
Эксперт по моде Ася Рязанкина*.
*Мнение эксперта может не совпадать с позицией журнала.
— Очень странный выбор образа. Это платье переносит нас в 1930-е года, оно как раз в духе «Унесенных ветром». Может быть, Нонна как настоящая актриса и артистка именно по этой причине и обратила внимание на подобное платье, но лично мне хотелось бы видеть что-то более современное и модное, более соответствующее стилистике, которую задает формат кинофестиваля в Сочи.
Да и будем откровенны — даже несмотря на явную стилизованность и исторический налет образ получился скучным. Он просто теряется на фоне «соседей» Нонны по красной дорожке и совершенно не красит хозяйку.
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