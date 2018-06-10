Модный провал Кинотавра 2018: Нонна Гришаева в платье прошлого века

Сегодня, 10 июня, в Сочи завершился 29-ый открытый кинофестиваль «Кинотавр». Ну а начинался он традиционно с дефиле нарядов самых стильных представительниц мира кино и шоу-бизнеса. Наряд Нонны Гришаевой, появившейся в объективах камер фоторепортеров одной из первых, обсуждался в Сети с особым пристрастием. Как его прокомментирует наш эксперт по моде?

Комментарий эксперта:

Эксперт по моде Ася Рязанкина*.

*Мнение эксперта может не совпадать с позицией журнала.

— Очень странный выбор образа. Это платье переносит нас в 1930-е года, оно как раз в духе «Унесенных ветром». Может быть, Нонна как настоящая актриса и артистка именно по этой причине и обратила внимание на подобное платье, но лично мне хотелось бы видеть что-то более современное и модное, более соответствующее стилистике, которую задает формат кинофестиваля в Сочи.

Да и будем откровенны — даже несмотря на явную стилизованность и исторический налет образ получился скучным. Он просто теряется на фоне «соседей» Нонны по красной дорожке и совершенно не красит хозяйку.