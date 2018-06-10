Модные тренды: 20 вещей в горошек, без которых не обойтись этим летом

Иногда, так хочется небольшого легкомыслия, хоть в чем, даже в поступках, или хотя бы в выборе одежды. И если первое влечет за собой порой определенные результаты, то со вторым можно экспериментировать сколь угодно. Модные тренды: 20 вещей в горошек, без которых не обойтись этим летомТак, в этом году, можно позволить себе легкомыслия в выборе гардероба. Нам предлагают такое количество и разнообразие принтов, что от выбора кружит голову, и хочется скупить все подряд. Но мы остановимся на вещах в горох, они как нельзя хорошо вписываются в серость нашего, московского, лета. Нарядившись в платье в горошек, или взяв с собой сумку в горох, быть может хоть как-то получится разукрасить лето яркими красками. Ну, а то, что у вас игривое настроение, будет понятно каждому, кто увидит вас.

MOSCHINO VINTAGE COMME DES GARSONS VINTAGE ESSENTIEL ANTWERP DVF DIANE VON FURSTENBERG SAMANTHA SUNG VALENTINO VERSACE VINTAGE VANESSA SEWARD ZIMMERMANN RED VALENTINO ATTICO A. W. A. K. E. DEPARTMENT 5 BAMBAH STELLA McCARTNEY JUNYA WATANABE VALENTINO DOLCE & GABBANA YS CHRISTIAN LOUBOUTIN Читайте также: Модные тренды: 23 плетеных аксессуара, без которых не обойтись этим летом Платье с оборками: от самых несуразных, до самых красивых