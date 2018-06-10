Русская красавица и ковбой: самые модные собаки Волгограда выйдут на карнавал

Больше 20 самых модных собак Волгограда, понимающих толк в нарядах, встретятся на хвостатом карнавале в Комсомольском саду.

— При выборе костюмов хозяева четвероногих не боятся экспериментов: на конкурс заявились питомцы в образе ковбоя, цыганки, русской красавицы и даже велосипедиста, — рассказали организаторы хвостатого карнавала. — На наш импровизированный подиум выйдет очаровательный Зорро, принцесса и пара, заявившая о себе так: шляпочное знакомство «Здравствуй да прощай».

Щеголять перед зрителями в самых необычных нарядах будут не только щенки, но и взрослые состоявшиеся собаки. Организаторы модного показа ждут чихуахуа, китайских хохлатых, американских кокер-спаниелей и метисов.

— Волгоградцам покажут не только хвостатый парад мод, но и выступления дрессированных собак, — добавили организаторы. — В фотозоне горожан будут ждать метис Роза в образе испанской красавицы и служебный пес Ежик, прошедший горячие точки.

Хвостатый карнавал в Комсомольском парке пройдет сегодня в 17:00.

На зимней встрече участниками карнавала стали четвероногий десантник, невеста в белоснежной фате и неуловимый пес в маске Зорро.