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Русская красавица и ковбой: самые модные собаки Волгограда выйдут на карнавал
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Русская красавица и ковбой: самые модные собаки Волгограда выйдут на карнавал 

v1.ru 1 час назад
Фото: v1.ru
Больше 20 самых модных собак Волгограда, понимающих толк в нарядах, встретятся на хвостатом карнавале в Комсомольском саду.
— При выборе костюмов хозяева четвероногих не боятся экспериментов: на конкурс заявились питомцы в образе ковбоя, цыганки, русской красавицы и даже велосипедиста, — рассказали организаторы хвостатого карнавала. — На наш импровизированный подиум выйдет очаровательный Зорро, принцесса и пара, заявившая о себе так: шляпочное знакомство «Здравствуй да прощай».
Щеголять перед зрителями в самых необычных нарядах будут не только щенки, но и взрослые состоявшиеся собаки. Организаторы модного показа ждут чихуахуа, китайских хохлатых, американских кокер-спаниелей и метисов.
— Волгоградцам покажут не только хвостатый парад мод, но и выступления дрессированных собак, — добавили организаторы. — В фотозоне горожан будут ждать метис Роза в образе испанской красавицы и служебный пес Ежик, прошедший горячие точки.
Хвостатый карнавал в Комсомольском парке пройдет сегодня в 17:00.
На зимней встрече участниками карнавала стали четвероногий десантник, невеста в белоснежной фате и неуловимый пес в маске Зорро.
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