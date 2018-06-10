Как выбрать летние брюки по типу фигуры

Добавляем объем в области ягодиц

«Прямоугольник», «яблоко» и «перевернутый треугольник» — три типа фигуры, отличительной чертой которых являются узкие бедра, стройные ноги и невыраженные ягодицы.

Цель: добавить объем в области бедер, сбалансировать объемы в верхней и нижней частях туловища, обозначить линию талии и подчеркнуть красоту стройных ног.

Идеальные модели: брюки со средней и высокой посадкой, с защипами, горизонтальными, косыми или накладными карманами в области бедер и ягодиц, прямые и расклешенные модели, а еще чиносы, карго, галифе и клеш. Если есть проблемы с областью живота («яблоко»), то стоит обратить внимание на модели с боковой молнией и широким поясом.

Нельзя: полностью облегающие модели (сильно зауженные скинни). Такие модели лучше всего сочетать со свободным верхом навыпуск. Делаем бедра изящнее

«Песочные часы», «груша» отличаются округлыми женственными бедрами. Цель: сделать визуально бедра изящнее. Идеальные модели: гладкие брюки, варианты с боковой молнией, прямые модели. Также подойдут клеш от середины бедра, модели со стрелками, палаццо (важно, чтобы самая широкая часть брюк не была шире самой широкой части бедер).

Нельзя: модели брюк с низкой посадкой, брюки с накладными карманами, декором или рисунком в области бедер, сильно зауженные книзу модели. Все это сделает бедра тяжелее и объемнее.

Рекомендации для всех типов фигур

Безусловно, определяющим моментом будет не только модель, но и материал, из которого брюки выполнены. Для лета отлично подойдут и те, которые лучше всего держат форму (хлопок, сатин, деним), так и струящиеся ткани (вискоза, трикотаж, шелк, шифон). В первом случае ткани более плотные и подходят для таких моделей, как галифе, чинос, клеш, карго, во втором случае ткани подходят для расслабленных моделей (палаццо, прямые и на резинке). Выбирая материал, стоит помнить, что тонкие ткани и облегающие модели очень отчетливо передают каждый изъян тела. Если во внешности преобладают угловатые линии, то стоит составлять четкие силуэты, выбирать ткани, содержащие геометрический рисунок. Если же лицу и фигуре свойственны плавные округлые линии, то и цветовые переходы, фактуры ткани должны быть плавными и мягкими, а цвета натуральными. Контрастное сочетание верха и низа поможет убавить несколько сантиметров в росте, если это необходимо. Цвета, близкие по тону, напротив, продлят силуэт и визуально сделают вас выше. Узнайте больше о том, как выбрать и носить брюки:

Как подобрать брюки по типу фигуры, чтобы выглядеть стройнее С чем носить брюки чиносы — пять оригинальных идей Какие джинсы сделают ноги длиннее и стройнее?