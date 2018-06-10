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Белла Хадид сверкнула трусами в вечернем платье
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Белла Хадид сверкнула трусами в вечернем платье 

WDay.ru 2 часа назад
Фото: WDay.ru
Очередной прозрачный наряд модели наделал много шума.
Белла Хадид привыкла демонстрировать свое роскошное тело. Причем не только на подиуме или в рекламе нижнего белья, но и в повседневной жизни. Супермодель обожает веселиться и проводить время на вечеринках, так что ее практически невозможно увидеть в «обычной» одежде: она готова удивлять в любое время дня и ночи.
В начале июня Белла была замечена в Нью-Йорке вместе с подругой. Девушки посетили ужин модного дома Dior, после которого направлялись на следующую вечеринку. Естественно, Хадид просто не могла выбрать ординарный наряд!
Для ужина она выбрала роскошное черное платье из органзы. При этом юбка, украшенная рюшами, оказалась абсолютно прозрачной. Под наряд Белла решила надеть весьма эффектные трусы с высокими прорезями — в лучших традициях моды 80-х. Ансамбль, который, кстати, даже несмотря на наличие «голых» деталей, выглядел очень красиво, звезда дополнила ярко-красными аксессуарами от Dior.
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